國防部：義務役期恢復一年 軍種梯次延續原編號

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（中央社記者游凱翔台北5日電）「比梯次」是退伍男子閒暇話題，義務役將於民國113年恢復一年，針對梯次是延續各軍種原編號，亦或「第1梯」計算，國防部今天表示，接續106年停止徵集編號，陸軍2226梯，海軍736梯、空軍893梯、海陸812梯。

義務役期將從民國113年1月1日起恢復一年，徵集94年次1月1日以後出生役男，薪資為新台幣2萬320元（薪額1萬130元加上專業加給1萬190元）。

被稱為是「末代義務役」陸軍2225梯、空軍892梯、海軍735梯、海陸811梯已在民國107年12月26日前全數退伍，針對未來恢復一年的軍種梯次，是延續原編號，亦或從「第1梯」開始計算。

國防部人事參謀次長室人事整備處長孫進德上校上午在國防部記者會上表示，軍種梯次編排，已與內政部役政署完成研商，屆時113年恢復徵集後，將接續在106年停止徵集時的編號。

孫進德說明，113年後陸軍將從2226梯開始，海軍則是736梯、空軍893梯、海陸812梯。

另外，根據國防部說帖，義務役將參與「聯訓」，但全台僅有3處三軍聯訓基地，就連志願役要進訓都需排隊，如何顧及義務役。

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國防部訓練參謀次長室次長張俊志中將回應，義務役將接受完整的駐地、基地並結合漢光等相關演習的訓練，以利達到能夠執行作戰計畫及守備任務的目標，但所謂三軍聯訓基地仍以主戰部隊的裝甲、機步打擊部隊為主。

針對外界關切的營舍容量，軍備局工程營產處技正李豐彥回應，依照統計，現有營舍可供給25萬名官兵使用，屆時待營舍改善工程的「興安專案」103案及海空軍營舍改建的34案完工後，預計可達28萬名官兵的住用規模，因此未來一年義務役官兵的住宿無虞。（編輯：蘇志宗）1120105