侯友宜：台灣是追求普世價值民主國家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北5日電）民主聯盟基金會主席拉斯穆森訪台指出，此行看到台灣實踐驗證民主，並已成為自由燈塔。新北市長侯友宜今天對此表示，台灣是追求普世價值的民主國家，這也是堅定不移的態度。

侯友宜今天主持春聯、福袋發布會後接受聯訪，媒體詢問，他元旦致詞表示「台灣不是強國的棋子」，請問強國指的是美國嗎；有新北市議員認為，侯友宜這句話是呼應藍營的基本論調，實際上想傳達「疑美論」，但用「強國」包裝成假中立，請問侯友宜對此看法。

侯友宜說，台灣位居國際關鍵地理位置，又是經濟產業鏈最重要供應地方，所以，台灣有責任穩定台海、東亞局勢，以最和平的方式面對詭譎國際情勢。

他說，台灣最重要還是在內部，不分你我、族群、黨派，大家要好好的愛台灣這塊土地，凝聚所有的向心力，讓台灣能和平、穩定、繁榮，能夠永續走下去。

至於當前美中對抗局面，台灣應該站在什麼樣立場，侯友宜回應提問時表示，台灣最重要仍是團結內部凝聚所有的向心力，才能讓中華民國變成和平穩定、繁榮永續的國家；面對外面要用平等、尊嚴、友善的態度，善待所有關心中華民國發展的任何國家。

記者詢問，曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長的民主聯盟基金會主席拉斯穆森訪台，並表示，台灣是強勁的民主國家，相信全球民主盟友的力量，會對威權主義國家包括北京政府，形成嚇阻作用，請問侯友宜是否認同。

侯友宜表示，民主是普世價值，台灣就是在追求普世價值的民主國家，這是堅定不移的態度。（編輯：方沛清）1120105