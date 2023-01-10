賴副總統親自下廚煮年菜 陪台中獨居長者提前圍爐

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）副總統賴清德今天到台中市「不老夢想125號」向獨居長者拜年，致贈新春福袋，還親自下廚做一道年菜，與長者提前圍爐，也籲請大家多關照周遭弱勢民眾，讓他們過個好年。

賴副總統中午前往「不老夢想125號」餐廳，出席弘道老人福利基金會舉辦的寒冬助老圍爐服務，台中市副市長王育敏也到場，與92歲的劉阿嬤、獨居大坑山區的86歲邱阿公提前圍爐，賴副總統並致贈長者新春福袋及圍巾。

賴副總統也穿上圍裙，在不老料理人指導下，親自切菜、拌絞肉調味、手打肉丸子，做出一道「金玉良丸慶餘年」年菜，在攪拌食材過程中，賴副總統打趣說，就好像「族群融合，你儂我儂」、「台灣團結向前衝」。

在完成這道年菜後，賴副總統表示，今天很高興跟弘道老人福利基金會董事長王乃弘、王育敏共同來關心獨居老人；歲末寒冬，有很多弱勢民眾和獨居老人非常辛苦，所以他透過今天活動來跟劉阿嬤、邱阿公祝賀新年快樂，也送他們過年禮物。

賴副總統同時呼籲社會大眾，在行有餘力時，能夠多多關心周遭弱勢民眾，也能夠透過愛心和具體作為，幫助社會上生活非常辛苦的底層弱勢民眾，讓他們也能過一個好年，也讓社會更和諧。

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在圍爐過程中，賴副總統除舉杯祝大家新年快樂，也不時為老人家夾菜。邱阿公祝福副總統明年高票當選；而劉阿嬤則很開心說，過去只是在電視上看到副總統，今天能看到本尊，還一起圍爐，真的很高興。

弘道基金會表示，基金會服務的長者超過萬人，今年的寒冬助老專案目標是籌募新台幣3000萬元，但至今還短缺1200萬元，希望2月底前能達成目標。（編輯：陳仁華）1120110