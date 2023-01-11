赴北約交流 飛官：世界有共識台灣是印太局勢關鍵

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（中央社記者游凱翔新竹11日電）國軍除了提升戰備訓練強度外，也強化與他國交流增加國際能見度。去年代表國軍就讀北約防衛學院的飛官吳邦彥中校分享，他國學員對台灣感興趣外，也認知印太局勢瞬息萬變，台灣在其中扮演關鍵角色。

中共戰機除了侵擾西南空域外，近年更頻頻踰越台灣海峽中線以北，企圖壓縮國軍訓練空域，已嚴重影響區域和平穩定與安全；國軍除了提高戰備訓練力度外，也強化與他國交流，並藉此增加在國際的能見度。

國防部上午邀請媒體前往新竹空軍基地採訪，並拍攝相關戰備整備工作，除了天龍操演中「箭靶王」、「空戰王」現身分享操演過程外，去年就讀北約防衛學院戰略111年班的第42作戰隊副隊長吳邦彥中校也分享這段特別的交流過程。

身兼空軍年度戰術總驗收團隊錦標單位主官的吳邦彥表示，此為常態性的交流班次，在為期6個月的課程中，主要由北約成員國、夥伴國一同參加課程，由於此為北約的高階班次，主要聚焦研討國際及區域局勢，並針對俄羅斯與烏克蘭戰爭、東歐狀況研討會，更包含印太區域情勢。

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吳邦彥分享，學員包含外交及國防人士，各國學員在與他的互動過程中，許多學員對於台灣相當感興趣，也認為印太局勢瞬息萬變，台灣在其中扮演關鍵角色，同時他自身也能汲取到各國學員的觀點與意見。

他指出，有學員在會中提到，台灣在全球新聞的能見度增加，且半導體供應鏈擁有舉足輕重的角色，因此他們深知安定的台海局勢，是維繫全球經濟發展的關鍵。（編輯：張良知）1120111