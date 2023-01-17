柯文哲高雄拜早年 談總統大選民調：認真做就好

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台灣民眾黨主席柯文哲（前右2）今年拜早年走春行程從高雄起跑，17日傍晚到三鳳中街發送春聯、紅包袋等春節小物給支持者，並與民眾合影留念。中央社記者曾以寧攝 112年1月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）民眾黨主席柯文哲今年拜早年走春行程從高雄起跑，今天傍晚到三鳳中街發春聯，被問及台灣民意基金會總統民調位居第3，柯文哲回應，「認真做就好，不然要怎樣」。

民眾黨高雄市黨部今天安排柯文哲到高雄知名年貨大街三鳳中街，舉辦迎新春拜早年活動，作為柯文哲各地發春聯行程首站。活動原訂傍晚開始，有民眾30分鐘前就到場排隊，搶跟柯文哲拍照。

今天活動未安排聯訪，但現場有媒體指出，台灣民意基金會今天公布2024總統大選民調，民進黨賴清德支持度居首、國民黨侯友宜次之，柯文哲則排第3，詢問柯文哲看法。

柯文哲聽見問題後，呵呵笑兩聲說，「認真做，這樣就好了，不然要怎樣、有什麼想法？認真工作啊」。

也有媒體追問，柯文哲在卸任台北市長前，提高補貼台北市私幼生學費差額及相關預算爭議。但柯文哲反問「什麼預算？聽不懂問題」，並有幕僚出聲提醒今天沒有安排聯訪。

柯文哲在現場發放寫有「玉兔迎春、眾事鴻運」的春聯、紅包袋給排隊等候的支持者，隨後也在黨部各級幹部陪同下走入商圈，逐攤向商家問候、發放春聯，並合影留念，讓本就熱鬧的年貨大街更擠得水洩不通。

對於柯文哲來高雄向民眾拜早年，高雄市長陳其邁今天上午接受媒體聯訪說，歡迎柯文哲來高雄，高雄有很多特色商店街，「如果他願意的話，我們也可以幫他導覽」，高雄人熱情好客，歡迎柯文哲多到高雄體驗。（編輯：黃世雅）1120117