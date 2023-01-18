生活環境惡劣侵害住民人身自由 監院糾正玉里醫院

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（中央社記者陳俊華台北18日電）監委王幼玲、高涌誠今天說，衛福部玉里醫院將未確診且非屬密切接觸者的院內住民，就地進行隔離，使住民持續處於惡劣生活環境中，侵害院民人身自由，監察院通過糾正。

監察委員王幼玲、高涌誠透過新聞稿指出，監察院社會福利及衛生環境委員會下午通過對衛生福利部玉里醫院的糾正案。

監委表示，玉里醫院在未有法律明確授權依據下，採取超出衛福部疾管署所作防疫指引的防疫措施，以不合比例的手段，長時、多次反覆對院內未確診，且非密切接觸者的住民就地進行隔離，侵害院民人身自由。

監委說，隨著疫苗試驗成功與普遍施打，民國111年8月公布「醫院因應院內發生COVID-19確定病例之應變處置建議」，醫院場域的密切接觸者，即使與確診者在匡列日期內密切接觸，已不須強制隔離，感染風險程度更低的「風險對象」，自非強制隔離對象，但花蓮玉里醫院反其道而行。

監委接到陳情後，111年10月間到玉里醫院實地履勘，發現住民衛生及生活條件極為惡劣，隔離期間住民生活起居都在被上鎖的病室內；三餐都是稀飯，整整吃了將近1個月；有如廁需求只能使用便盆椅，經常在糞便臭味飄散的病室內用餐。

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監委指出，玉里醫院在疫情期間對住民採行預防性隔離措施，未考慮照護人力不足及設施設備不足等情形，使院內住民在隔離期間處於不人道、有辱人格的惡劣生活環境，未能維護住民的人性尊嚴，身心受負面影響。

監委強調，任何精神疾患者治療過程中，應被保障不受他人侵害；但玉里醫院罔顧住民基本人權，違反身心障礙者權利公約規定，因此監察院通過糾正，要求強化對於住民權益保障，維護人格尊嚴。（編輯：翟思嘉）1120118