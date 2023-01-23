郭台銘稱讓神明決定領導人 侯友宜：每人都有信仰

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新北市長侯友宜（前中）23日參拜三重區先嗇宮後受訪，被問及對於鴻海集團創辦人郭台銘稱誰當領導人「讓神明來做決定」的看法，侯友宜說，每個人都有宗教信仰的力量，大家攜手會讓國家更好。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年1月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）鴻海集團創辦人郭台銘22日受訪，稱誰當領導人「讓神明來做決定」，引發各界討論。對此說法，新北市長侯友宜今天受訪表示，每個人都有宗教信仰的力量，大家攜手會讓國家更好。

媒體關注郭台銘是否參選2024年總統，郭台銘22日參拜新北市板橋慈惠宮、接雲寺後受訪表示，老百姓期待領導人可保持台灣和平，帶台灣走向經濟繁榮、杜絕貪污；參拜時也詢問神明，「讓神明來做決定」。

新北市長侯友宜今天參拜三重區先嗇宮後，接受聯訪被記者問到，郭台銘的「讓神明來做決定」說法被外界解讀成起心動念，侯友宜最近是否會與郭台銘見面，由神明指引誰來領導台灣比較好嗎。

侯友宜說，每個人都有自己的宗教信仰力量，最重要的是為國家、人民祈福，也感恩神明庇佑，希望大家能凝聚在一起，過幸福的歲月。郭台銘對台灣的智慧科技、經濟產業有貢獻，並為國為民努力做事；每個人扮演不同的角色，大家努力攜手合作，會讓國家這塊土地更好。

記者追問，副總統賴清德近期全台祈福之旅，有許多行程在新北市，會不會覺得造成威脅；今天在先嗇宮有不少民眾勸進選總統，侯友宜是否有聽到，接下來的拜廟行程，是不是也要爭取神明支持。

侯友宜重申，目前是新北市長，春節都會到各宗教廟宇祈福集氣，希望今年市民一定平安、百工百業經濟蓬勃起飛、賺大錢。新春期間非常歡迎賴副總統或任何人，到新北為市民、為全國民眾祈福，讓這塊土地共好。

市府民政局表示，侯友宜今天先後至三重區碧華寺、先嗇宮及新莊區慈祐宮、武聖廟參拜，並邀請民眾26日起到「熊猴森樂園」欣賞新北燈會，看吸睛的花燈及豐富的表演活動。

先嗇宮董事長李乾龍表示，今年燈會提供「嫦娥奔月」、「月兔搗藥」的燈組展出，以中秋節故事為主題，帶給民眾不同的元宵體驗；先嗇宮廟前的百草公園也展出許多傳統燈藝，歡迎市民前往賞燈。（編輯：張雅淨）1120123

新北市長侯友宜（前中）23日至新北市三重區碧華寺參香祈福，希望百工百業經濟起飛。（新北市府民政局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年1月23日

新北市長侯友宜（前左2）23日至三重區先嗇宮參拜祈福，受到其他走春民眾歡迎，紛紛上前合影留念。前左左1為先嗇宮董事長李乾龍。（新北市府民政局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年1月23日