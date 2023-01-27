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政院：蘇貞昌30日率內閣總辭 31日新舊內閣交接

2023/1/27 13:13（1/27 13:21 更新）
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總統蔡英文27日上午在總統府召開記者會，宣布前副總統陳建仁（右）為新任行政院長，現任行政院長蘇貞昌（左）30日將率內閣總辭，31日新舊內閣交接。圖為陳建仁與蘇貞昌會中交談。中央社記者鄭清元攝 112年1月27日
總統蔡英文27日上午在總統府召開記者會，宣布前副總統陳建仁（右）為新任行政院長，現任行政院長蘇貞昌（左）30日將率內閣總辭，31日新舊內閣交接。圖為陳建仁與蘇貞昌會中交談。中央社記者鄭清元攝 112年1月27日
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（中央社記者賴于榛台北27日電）總統蔡英文今天舉行記者會，宣布前副總統陳建仁將任新閣揆。行政院中午透過媒體群組指出，行政院長蘇貞昌將於30日率內閣總辭，並在31日進行新舊內閣交接。

中央政府總預算19日完成三讀後，蘇貞昌赴總統府再度向蔡總統請辭，但於過年期間持續堅守崗位；蔡總統今天上午與蘇貞昌、陳建仁在總統府召開記者會，正式宣布陳建仁將接任行政院長。

行政院發言人羅秉成中午透過媒體群組指出，蔡總統已於上午宣布新任閣揆為陳建仁，蘇貞昌將於30日上午召開臨時院會率內閣總辭，並於31日上午辦理新、舊內閣交接儀式。（編輯：楊蘭軒）1120127

#蘇貞昌
#陳建仁
#行政院長
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