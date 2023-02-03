蔡總統：國家發展方向正確 盼團結支持新行政團隊

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天表示，台灣過去3年經歷疫情、中國對台威脅、世界經濟局勢不斷變化等挑戰，但台灣人都很團結，讓世界看到台灣的韌性。未來的挑戰仍然很多，呼籲民眾要繼續支持新的行政團隊，相信國家發展方向正確，繼續團結讓台灣更進步。

台灣之友會晚間在大直典華舉行「感恩迎新春聯歡之夜」，席開30多桌，總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、勞動部長許銘春、僑委會委員長徐佳青、民進黨秘書長許立明等人與會。

總統致詞表示，每年都在這邊互道恭喜，台灣之友會今年要滿15年，台灣之友會總會長黃崑虎跟大家一起打拚、推動很多活動，很關心台灣的發展，特別謝謝黃崑虎，這幾年對她的支持。

總統說，這幾年挑戰很多，包括疫情、中國對台灣的威脅也越來越多，世界政治、經濟局勢也一直在變化，對台灣是個挑戰也是一個機會，雖然過去3年台灣很辛苦，但大家很團結，也讓世界看到台灣的韌性，讓經濟繼續發展、疫情掌控穩定，面對來自中國的威脅也展現自信跟冷靜，這都是國際對台灣的評價，台灣人勇敢、冷靜、團結。

總統說，雖然這幾年國際對她有很多的評價，例如幾百大、幾十大影響力人物，這不是蔡英文個人，這是台灣人集體的榮譽，感謝台灣人過去3年辛苦挑戰這麼多。

她說，未來幾年仍然挑戰重重，上半年經濟情勢挑戰性仍然很高，要持續把經濟穩住，對於經濟變動當中受到衝擊，尤其弱勢者要特別照顧。所以新內閣成立時，她特別拜託新內閣，經濟永續持續發展時，要把重點放在人民，看到行政院長陳建仁展現出來的溫柔堅韌，讓台灣社會看到有一個可以跟大家共度困難、照顧大家的政府。

總統也藉機感謝前行政院長蘇貞昌真的很辛苦，一交接完就去開刀，可見他真的很能忍，雖然蘇貞昌今天沒有在現場，請與會人員給蘇貞昌掌聲，謝謝他。

總統也以「沈伯伯」稱呼前行政院副院長沈榮津，稱讚沈榮津帶領的經濟團隊貢獻很多，尤其投資台灣的方案，總計投資台灣有1兆9000億元，這是穩定台灣可以持續發展重要的關鍵。雖然沈榮津現在不是副院長，但還是會常常接到總統的電話，要拜託繼續做很多事情。

總統說，雖然過去近7年有很多施政，或許大家有些不滿意，但都能體諒做不到或做不好，持續給執政團隊很大的支持，希望大家繼續支持政府的執政團隊，讓執政團隊繼續做更多的事情。

總統表示，相信國家發展方向是正確的，大家繼續團結，台灣一定會繼續進步、會更好。

台灣之友會總會長黃崑虎說，他已經90歲，覺得非常幸福，覺得非常有尊嚴，台灣人可以做一個全世界最有尊嚴的人民。

許立明說，這是他接任民黨秘書長後的第一場公開餐會，台灣之友會長年對台灣主權、守護台灣自由民主價值很堅持，這讓身為「台灣囝仔」的他很敬佩，因此今天一定要來到這裡，並以深深鞠躬表達敬意。（編輯：趙蔚蘭）1120203

行政院副院長鄭文燦3日在台北出席台灣之友會感恩迎新春聯歡之夜，並為晚會致詞。中央社記者王飛華攝 112年2月3日