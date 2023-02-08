民間成立射擊教育中心 盼推動全民國防

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（中央社記者游凱翔新北8日電）台灣借鏡俄烏戰爭，不少民團舉辦課程，盼民眾承平時期做好準備。位於新北五股、由民間業者成立的全民國防射擊教育中心，除了以玩具槍讓民眾了解槍械原理，更陳列中共軍服軍械，讓外界能敵我識別。

烏克蘭遭俄羅斯入侵將屆滿一週年，烏克蘭全民堅強的抗敵意志也被國際社會看見，同樣鄰近極權國家的台灣也從中汲取經驗，除了國軍強化志願役訓練、延長義務役期以及改革後備系統外，不少民間組織分別從認知作戰、敵我識別、玩具槍射擊等不同面向倡議全民國防。

由玩具槍業者成立的全民國防射擊教育中心，已深耕生存遊戲領域多年，近年與軍方招募單位及學校合作，舉辦玩具槍使用、戰場基礎急救等全民國防體驗，頗受青年學子好評。

更特別的是，位於新北市五股工業區內的據點，除有玩具槍靶場，現場陳展海軍陸戰隊從過去迄今的裝備，及各國各式各樣玩具槍，甚至還有「中共軍服演變（1970至2020年）」及中共的95式自動步槍、QBZ-191自動步槍玩具槍械，盼讓前來體驗玩具槍的民眾能夠學會敵我識別。

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海軍退伍、曾赴美國接艦的全民國防射擊教育中心營運長熊麒勝分享，俄烏戰爭後許多民眾開始關心「自己能夠做些什麼」，為了讓民眾能夠理解基礎槍械原理及手感，現場所提供玩具槍械重量均與真實槍械重量相當，唯一差別僅在於無法發射實彈。

他表示，目前教育中心的招生方式為小班制，一班僅約20人，除了玩具槍射擊，還有軍事歷史教育、全民國防觀念、敵我識別等多元課程；由於有許多民間團體也在從事類似工作，他強調，「目標都是一致，就是讓民眾在承平時期做好準備，只是方法不同」。（編輯：張均懋）1120208