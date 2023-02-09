女力拉美加論壇15日舉行 蔡總統與阿布鐸將出席

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（中央社記者游凱翔台北9日電）國際合作發展基金會今天表示，「女力拉美加論壇暨計畫成果展」15日將在台北舉行，屆時總統蔡英文與到訪的巴拉圭總統阿布鐸將出席致詞，見證台灣在國際婦女議題上的具體援外貢獻。

國際合作發展基金會副秘書長李志宏今天在外交部例行記者會中指出，女力拉美加論壇暨計畫成果展活動包含1場高階座談，討論「後疫情時期婦女社會經濟發展挑戰與展望－公私協力與國際合作」，以及3場主題分別為科技女力、教育女力、金融女力的平行論壇。

出席貴賓有貝里斯婦幼特使暨加勒比海共同體元首夫人行動聯盟主席布里仙紐（Rossana Briceño，貝里斯總理夫人）、泛美發展基金會（PADF）執行長泰勒（Katherine Taylor）；另外，各場次論壇主持人及與談人，除台灣資訊科技、金融、教育、性別權益等領域的重要人士，也邀請友邦合作部會首長與受益婦女代表，凸顯婦女賦權多元觀點，現場也展出友邦婦女創業成果。

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李志宏表示，Covid-19疫情嚴重衝擊開發中國家的社會經濟發展，對弱勢婦女及青年影響甚鉅。為協助台灣在拉丁美洲及加勒比海的8個友邦強化疫後經濟復甦，並支持當地婦女改善社會經濟賦權，國合會受外交部委託，自110年起執行「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」，推動迄今成果豐碩，深獲友邦好評與肯定。

李志宏提到，此計畫是台灣首項以婦女權益為主題的區域性援外計畫，也是國合會首次整合不同援助工具的創新作法，計畫內容包含「技術協助」、「教育訓練」以及「金融信保」，除提供友邦婦女技職培訓以強化就業技能，並給予創業育成及企業經營輔導，協助婦女建立自己的微小型企業，後續更進一步結合在地發展金融機構如中美洲銀行（CABEI），提供信用保證與融資，建構完整的婦女經濟賦權整合措施。（編輯：郭無患）1120209