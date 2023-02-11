更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

以色列東耶路撒冷恐攻 外交部：台僑均安

2023/2/11 12:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北11日電）以色列東耶路撒冷巴士站昨天發生汽車衝撞恐怖攻擊事件，外交部表示，經過初步了解，在以色列的台灣民眾均安全，已向以色列表達台灣的哀悼及誠摯慰問，並嚴正譴責恐怖暴力行為。

外交部上午發布新聞稿指出，以色列東耶路撒冷（East Jerusalem）一處巴士站10日下午發生汽車衝撞恐怖攻擊事件，造成至少2人死亡及5人受傷，外交部對攻擊事件造成無辜民眾傷亡的恐怖暴力行為，表達嚴正譴責。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部表示，亞西及非洲司司長賀忠義已代表外交部長吳釗燮向駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）表達政府的哀悼及誠摯慰問。外交部也指示駐以色列代表處立即瞭解旅以台僑的動態，目前初步掌握在以民眾均安，駐處將持續密切關注案件的後續發展。

外交部表示，由於近期以色列爆炸、槍擊及攻擊事件時有發生，外交部籲請最近規劃前往或正在以色列從事商旅活動的民眾務必提高警覺，注意自身安全。在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。（編輯：黃瑞弘）1120211

#外交部長
#以色列
#賀忠義
賀忠義
土耳其地震暫無僑民傷亡 外交部20萬美元賑災伊朗暴力打壓頭巾運動 外交部：無法接受
吳釗燮
吳釗燮：台灣從未放棄在對等前提下與中國對話吳釗燮赴土耳其駐台處慰問震災傷痛 表達堅定支持
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族