以色列東耶路撒冷恐攻 外交部：台僑均安

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）以色列東耶路撒冷巴士站昨天發生汽車衝撞恐怖攻擊事件，外交部表示，經過初步了解，在以色列的台灣民眾均安全，已向以色列表達台灣的哀悼及誠摯慰問，並嚴正譴責恐怖暴力行為。

外交部上午發布新聞稿指出，以色列東耶路撒冷（East Jerusalem）一處巴士站10日下午發生汽車衝撞恐怖攻擊事件，造成至少2人死亡及5人受傷，外交部對攻擊事件造成無辜民眾傷亡的恐怖暴力行為，表達嚴正譴責。

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外交部表示，亞西及非洲司司長賀忠義已代表外交部長吳釗燮向駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）表達政府的哀悼及誠摯慰問。外交部也指示駐以色列代表處立即瞭解旅以台僑的動態，目前初步掌握在以民眾均安，駐處將持續密切關注案件的後續發展。

外交部表示，由於近期以色列爆炸、槍擊及攻擊事件時有發生，外交部籲請最近規劃前往或正在以色列從事商旅活動的民眾務必提高警覺，注意自身安全。在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。（編輯：黃瑞弘）1120211