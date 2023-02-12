談總統提名人選 朱立倫：一定無私無我、提對的人

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國民黨主席朱立倫12日表示，對於2024年總統、立委選舉提名人選，會在3月4日南投縣立委補選後討論，一定是「走對的路、提對的人」，團結一致、無私無我，最後一定能團結勝選。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）國民黨主席朱立倫今天表示，對於2024年總統、立委選舉提名人選，會在3月4日南投縣立委補選後討論，但一定是「走對的路、提對的人」，無私無我，團結努力，找出最強的候選人。

朱立倫今天上午到高雄市黨部新春團拜時接受媒體聯訪表示，今天到高雄拜晚年，希望大家團結努力，絕不灰心，最後一定能把高雄贏回來。

被問到2024總統人選如何提名？朱立倫說，現在最重要的目標是拚3月4日南投縣立委補選，之後再來討論，但不論總統還是立委的提名，都要走對的路、提對的人，團結一致、無私無我，最後一定能團結勝選。

媒體追問朱立倫是否認為自己是「對的人」？朱立倫說，無私無我，就是團結努力，放下自我，找出最強的候選人，不管總統或立委提名，都秉持這樣的原則。

去年代表國民黨參選高雄市長的國民黨智庫執行長柯志恩曾說，國民黨在高雄要至少拿2至3席立委。對此，朱立倫表示，拿下2、3席是起碼要努力的目標，4年後，更一定要把高雄贏回來。

朱立倫並指，國民黨不斷堅持兩岸和平、區域安全，一方面強化國防防衛能力，一方面希望透過交流對話，但國民黨不斷交流對話，民進黨卻一直交惡對抗，「民進黨這樣對台灣有利嗎？再這樣做下去，一定會受到台灣人民唾棄」。

朱立倫說，沒有人不希望和平，國民黨努力在做，副主席夏立言訪問對岸，是在幫台灣農漁民、弱勢產業、台生台胞解決問題，民進黨卻不斷抹紅、抹黑攻擊，民進黨在製造問題，國民黨還是會堅持走對的路。

有媒體詢問，星雲法師辭世，中國官方弔唁團卻來台受阻，朱立倫說，非常可惜，國民黨希望交流對話，透過對話、交流才能讓兩岸逐漸走向和平，但民進黨卻創造一切機會走對抗、交惡，「為什麼不能交流對話呢？太可惜了」。

去年底高雄市議長選舉後，前國民黨高雄市黨部主委許福明即請辭，朱立倫今天也在新春團拜時介紹新的主委羅世雄，並稱讚他很有勇氣，有決心為黨犧牲奉獻，也鼓勵他要無私無我，即使難免遭遇攻擊，也要忍住、加油。（編輯：黃世雅）1120212