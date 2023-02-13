視察高雄水情 蔡總統：雨季來臨前要做好準備

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總統蔡英文（左）13日到高雄視察水情，並表示目前高雄地區水情嚴峻，在雨季來臨前務必做好完整準備。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）南部地區久旱未雨，高雄市長陳其邁今天陪同總統蔡英文視察高雄水情。蔡總統表示，目前高雄地區水情嚴峻，在雨季來臨前務必做好完整準備，未來高屏用水規劃要做進一步思考及長遠規劃。

陳其邁今天上午陪同蔡總統視察高雄抗旱井及水情、中鋼公司再生水系統及節能措施等。蔡總統說，面對極端氣候挑戰，要用更審慎態度因應。經濟部水利署去年已超前部署，加強區域水源調度及多元水源供應、落實節水作為。

蔡總統表示，目前高雄地區水情嚴峻，面對抗旱關鍵時刻，在雨季來臨前，務必提前做好完整準備。蔡總統也指示經濟部及水利署要盡快提出跨部門規劃，以強化抗旱水源，並透過區域治理，南部縣市共享及調度水資源，穩定南部用水。

蔡總統並指，未來高屏用水規劃要做進一步思考及長遠規劃，請各縣市政府繼續合作、互相協助，透過共享水資源，一起度過水情的挑戰。同時請經濟部繼續督導各相關單位，務必全力加速相關業務，讓各項抗旱措施能發揮最大效益。

陳其邁表示，面對水情挑戰嚴峻，要做最壞的打算、最好的準備，他和台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米將在3月召開南部治理平台會議，希望就南部縣市共有資源，一起做長期性、永久性規劃，徹底解決南部用水問題。

陳其邁也提到，自來水管的更新涉及供水安全等問題，希望經濟部水利署、自來水公司等單位，能針對自來水管更新部分更加大力道進行，讓自來水從水源、儲水到供水都安全無虞。

高雄市水利局長蔡長展表示，目前高雄水情燈號是「水情提醒」的綠燈，主要是提醒市民節約用水，市府也會跟中央合作，積極調度相關水源。今天高屏溪攔河堰川流量是8.5cms，市府會因應後續做好抗旱準備。（編輯：黃世雅）1120213