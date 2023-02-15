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航空迷快來拍 韓國黑鷹特技隊16日過境小港機場

2023/2/15 19:51（2/15 20:17 更新）
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（中央社記者游凱翔台北15日電）知情人士今天表示，共9架韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊T-50教練機，因將前往澳洲航展展演，將分別於明天上午9時45分、10時5分、10時25分過境高雄小港機場進行整補；另外，C-130J也將過境小港機場。

知情人士告訴中央社記者，共9架韓國空軍黑鷹（Black Eagles）特技飛行表演隊T-50教練機，因將前往澳洲航展展演，明天上午自韓國濟州機場起飛後，預計上午9時45分、10時5分、10時25分過境高雄小港國際機場加油整補。

知情人士提到，另有1架韓國空軍C-130J也將在明天上午8時45分降落高雄小港機場，其機上為載運韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊的地勤人員。

黑鷹飛行表演隊隸屬韓國空軍，正式部隊編號為第239特技飛行中隊，成立於1967年，1978年解散，1994年再次成立，後於2007年又被解散。2009年重新成立後裝備T-50金鷹新型高級教練機，機身使用黑、黃、白塗裝。（編輯：林興盟）1120215

#高雄小港機場
#T-50
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