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出席行政院會 黃偉哲籲提高台南租金補貼

2023/2/16 13:01
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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市長黃偉哲今天出席行政院會，呼籲重視青年成家及居住正義問題，行政院應提高台南租金補貼與購屋利息優惠，造福青年。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲認為中央租金補貼分為三等，台北補助新台幣8000元、桃園及台中補助5000元、台南及高雄補助4000元，但台南房租和台中、桃園相仿，占青年所得比例約20%，中央核定租金補貼卻相差1000元。

黃偉哲呼籲中央調升南部租金補貼，至少達到桃園及台中的標準。黃偉哲轉述行政院長陳建仁的話說，陳建仁同意好好思考，讓租金補貼更具公平性。

黃偉哲也呼應高雄市長陳其邁的主張，為南部通勤族爭取交通平權。黃偉哲表示，交通部提出通勤補貼方案總經費約60億元，北北基桃4縣市卻拿了50億元，中央應照顧捷運路網尚未形成的縣市，尤其是仰賴公路運輸的中南部通勤族應納入補貼範圍；交通部長王國材則同意妥善規劃，將更多通勤族納入考量。

此外，黃偉哲表示，行政院會討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後學貸補貼及補助方案，高中以上在學學生有望獲得學貸補貼，最高由政府全額負擔利息，六都首長相當支持，呼籲中央如期實施。（編輯：謝雅竹）1120216

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