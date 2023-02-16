立法院17日開議 民進黨團關注特別預算及選罷法

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（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院新會期將於17日開議；民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪說，新會期欲推動的重大議案，包括攸關普發現金的全民共享特別條例草案及其特別預算案，以及擴大排黑的選罷法修正草案等。

柯建銘也表示，治安、道安、資安等「3安」的相關修正草案，包括攸關反詐騙及掃黑的刑法、洗錢防制法、組織犯罪條例等修法，以及組改議題，都屬於重大議案範疇。

立法院朝野黨團10日協商後決定，17日邀請行政院長陳建仁率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，21日則將針對攸關全民發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案進行表決處理，並完成立法程序。

對於民進黨立法院黨團在新會期欲推動哪些重大議案，柯建銘受訪表示，該處理的、能處理的都會盡量處理，會有次序的安排，而特別條例草案及其特別預算案為最優先，要趕快通過。

另外，攸關擴大排黑的公職人員選舉罷免法與總統副總統選舉罷免法修正草案，是重大議案之一，也是新會期立法院內政委員會的重頭戲。

柯建銘表示，2024總統、立委選舉投票日期尚待中選會公布，相關選舉事宜可能會在9月、10月公告，因此選罷法的修法工作必須在8月底前完成相關修法，才有辦法適用，倘若立法院法定會期（5月31日）結束前無法三讀修正通過，臨時會也要處理完，而目前針對選罷法修法的草案，共有84案，開議後一定會破百案。

至於各界關心的反詐騙及掃黑議題，柯建銘說，這牽涉到修正刑法、洗錢防制法、組織犯罪條例等。相關討論方向，刑法部分，包括增訂加重剝奪行動自由罪及加重詐欺類型等；洗錢防制法部分，除增訂人頭帳戶罪外，也將增訂利用虛擬資產或第三方支付工具為洗錢犯罪的刑事處罰。

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另外，行政院會去年5月通過的組改相關法案共有49項法案，相關議案已付委審查。柯建銘說，組改也是新會期的重大議案，尤其是交通部觀光局升格為交通部觀光署、環保署升格為環境部及農委會升格為農業部。

柯建銘指出，行政院將送進立法院或是還在審查尚未送進立法院的議案，也屬於重大議案，包括再生醫療管理條例草案、再生醫療製劑條例草案，或是調降董、監事選任門檻的公共電視法部分條文修正草案等。（編輯：蘇龍麒）1120216