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總統：台美發揮彼此優勢 建構更具韌性科技產業鏈

2023/2/21 12:02（2/21 12:39 更新）
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總統蔡英文（右）21日在總統府接見美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）（左）訪團，就台美經貿關係、區域安全、數位發展及資訊安全等議題深入交換意見。中央社記者鄭傑文攝 112年2月21日
總統蔡英文（右）21日在總統府接見美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）（左）訪團，就台美經貿關係、區域安全、數位發展及資訊安全等議題深入交換意見。中央社記者鄭傑文攝 112年2月21日
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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天表示，面對後疫情時代的挑戰，台美雙方可以發揮彼此優勢，一起建構更具韌性的科技產業鏈；在安全議題上，台灣與美國持續加強軍事交流，未來台灣也會更積極與美國以及民主夥伴合作，來因應威權主義擴張與氣候變遷等全球挑戰。

美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）20日率訪問團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程，此行為肯納擔任國會議員後首度訪問台灣，訪團成員另包括聯邦眾議院龔薩雷斯（Tony Gonzales）、歐清傑（Jake Auchincloss）、以及傑克森（Jonathan Jackson）等議員。

總統上午在總統府秘書長林佳龍陪同下接見訪賓致詞表示，非常歡迎龔薩雷斯再度訪台，也要感謝肯納、歐清傑、傑克森將台灣列入今年出訪的首站，展現美國國會跨黨派對台灣的支持。

她表示，訪賓都非常重視台美關係的發展，肯納為了強化台美科技及經貿夥伴關係，在國會積極發聲；龔薩雷斯在2021年底台灣面臨嚴峻疫情挑戰的時候訪台，表達對台灣的支持；歐清傑長期反對威權主義擴張，堅定守護民主體制，也是台灣的重要友人；傑克森是推動美國民權運動的指標性人物，剛進入國會就訪問台灣，她對此表達誠摯歡迎。

總統說，這幾年來台灣與美國在各領域持續深化交流，包括眾議員們關切科技與安全的議題，也不斷提升夥伴關係，例如在台美科學及技術合作協定（STA）的架構下，建立先進半導體設計製造方面的合作計畫，也在台美科技貿易暨投資架構（TTIC）之下推動5G通訊、再生能源等領域的合作。

總統進一步表示，面對後疫情時代的挑戰，台美雙方可以發揮彼此優勢，一起建構更具韌性的科技產業鏈；在安全議題上，台灣與美國持續加強軍事交流，未來台灣也會更積極與美國以及民主夥伴合作，因應威權主義擴張與氣候變遷等全球挑戰。

對於美國眾議員以實際行動支持台灣，總統也代表台灣人民及政府表達感謝，她說，在美國新國會開始之際，透過眾議員的來訪，相信台灣與美國可以尋求更多合作的機會，持續共同捍衛民主、自由的價值，也一起為疫後經濟復甦貢獻力量。（編輯：翟思嘉）1120221

#台灣
#肯納
#歐清傑
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