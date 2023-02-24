通勤月票方案 民進黨表支持民眾黨質疑撒幣

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北24日電）行政院推動北、中、南3個生活圈通勤通學月票，民進黨團指出，這項政策有助減碳及減少交通壅塞、提升公共運輸，減輕通勤族負擔；台灣民眾黨團則質疑，不能改善用路安全，淪為撒幣政策。

行政院會23日通過疫後特別預算案，歲出編列新台幣3800億元，以歲計賸餘支應、不舉債；其中1417億元用來普發現金、165億元辦理中產以下房貸戶支持方案；另外還包括交通部補助地方政府推動通勤通學公共運輸票證方案的支出。

民進黨團幹事長鄭運鵬今天偕立委蔡適應、許智傑、張宏陸舉行「支持1200通勤月票」記者會。

鄭運鵬表示，去年九合一選舉時，民進黨北北基桃4縣市長參選人推出「1200首都通交通月票」政見，除了比現有雙北1280元月票便宜，也增加基隆、桃園兩縣市，更整合台鐵、機捷、國道客運等運具，很高興能在這次的疫後特別預算中實現。

鄭運鵬表示，行政院前院長蘇貞昌將通勤補助方案納入疫後特別條例，行政院長陳建仁則擴大實施範圍，讓全台灣各縣市都可以申請，這有助減碳及減少交通壅塞、提升公共運輸，減輕通勤族負擔。

鄭運鵬表示，希望這樣的政策能照顧到全國民眾，短期內達到運量，未來則希望投入更多常年預算且建置路網。

許智傑說，民進黨對節能減碳、全民共享等議題做非常大努力，但在野黨批評沒有全額補助，這真的是得了便宜還賣乖，因為政府非常有誠意的處理交通月票問題。

台灣民眾黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶今天則舉行記者會，質疑中央促進公共運輸使用方案是撒幣政策，既不能改善民眾用路安全，也無法喚回選民支持。

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邱臣遠指出，特別預算應具有一次性特質，不適合挹注常態性政策，但疫後特別條例預算編列到處充滿重複性、一次性與不具重大政事的補助項目，執政黨明顯破壞財政紀律，淪為台灣經濟果實的小偷。

邱臣遠也指出， 優惠月票在台北市、新北市行之有年，樂見未來桃園、基隆也加入，但根據主計總處2020年統計，除了台北市、基隆市、新北市，其餘縣市公共運輸使用率都在13%以下，反映中南部大眾運輸系統建置不足，質疑中央政府只願盲目撒幣，卻無法建構路網，提供誘因提升民眾搭乘大眾運輸通勤意願。（編輯：翟思嘉）1120224