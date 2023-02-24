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立委提蔡總統出席APEC 陳建仁：需與主辦國商議

2023/2/24 15:56
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（中央社記者王揚宇台北24日電）民進黨立委王定宇今天質詢時提到，美國主辦今年的APEC，總統蔡英文能否出席APEC領袖會議。行政院長陳建仁說，需要進一步跟主辦國商議；外交部長吳釗燮表示，朝這方面努力。

立法院今天邀請陳建仁列席施政報告並備質詢。王定宇質詢時提到，今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，而主責官員莫瑞（Matt Murray）表示，美國視台灣為APEC正式成員，地位與其他會員相同，會確保包含台灣在內所有經濟體能充分參與。

王定宇說，很多國家是由總統代表出席APEC，但台灣很委屈，國家元首沒辦法出席，而是由經貿層級的領袖及人員與會，但根據莫瑞的說法，是否可以樂觀認為，元首能首次出席APEC領袖會議，並且在今年底實現。

陳建仁說，這還需要再進一步向主辦國商議，看看有沒有這樣的可能性。

吳釗燮表示，台灣是APEC會員國，與其他國家享有同樣的權利與義務，會繼續努力、朝這方面努力。

此外，吳釗燮與國安會秘書長顧立雄21日在美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等美方涉台事務官員就國安議題舉行會談。

王定宇詢問，這樣的對談本身是否具備什麼特殊突破與意義；吳釗燮表示，台美高層對話行之有年，這個會議本身就具有高度意義。

王定宇追問，過去台灣的國安高層、總統、副總統、行政院長不能進入華府圈，這次算不算突破禁忌，還是台灣旅行法的具體實踐案例。

吳釗燮指出，王定宇的說法很好，但就外交部的角度來說，能夠跟美方舉行這種定期溝通，雙方就互相關心的議題進行討論，本身就具有高度意義，而且推動台美關係更進一步的發展，是外交部的責任。

美國今年由泰國手中接下主辦APEC的棒子，計劃分別於2月14日至28日、5月14日至26日及7月29日至8月21日舉辦3場資深官員會議，重頭戲經濟領袖會議將於11月12日當週在加州舊金山登場。（編輯：翟思嘉）1120224

#王定宇
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