朱立倫紀念228 林佳龍促以行動實現轉型正義

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（中央社記者溫貴香台北25日電）國民黨主席朱立倫今天至228公園獻花，並肯定台北市長蔣萬安重視轉型正義。總統府秘書長林佳龍表示，政治人物在有權力的時候，必須以行動實現轉型正義，而不是只是到了228才發表意見。

林佳龍下午出席國史館主辦的基隆228檔案彙編新書發表會後，被問到包括前總統馬英九、朱立倫和蔣萬安等人紀念228，他表示，228事件每年都在紀念，最重要是落實轉型正義，進行對話、釐清歷史真相，特別是總統蔡英文2016年當選後，就指示國史館落實檔案的彙編與出版，期待大家以行動投入轉型正義，任何對話都是鼓勵，更重要是採取行動落實轉型正義。

林佳龍表示，基隆228檔案彙編已是第30冊，從統計上發現，這30冊都是在前總統陳水扁與現任總統蔡英文任內，支持檔案的公布與發布；這代表政治人物在有權力的時候，必須確實以行動實現轉型正義，而不是只是到了228才發表意見。

他並說，基隆的檔案令人很震驚，死傷的調查報告包括海上浮屍、被捕後下落不明，陸續都有新的資料發現，可見政府做得還不夠。不管誰執政，都要用行動支持228與白色恐怖檔案的解密、口述歷史，要跟時間賽跑，除了中央政府以外，各縣市政府也可以投入，這是台灣民主發展，轉型正義的最後一哩路。

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關於前總統府副秘書長張祖詒此前指國史館未完整保管當年「大溪檔案」，把「有利於蔣中正形象的文卷檔案予以割裂粉碎」。國史館長陳儀深今天表示，2008年出版的「大溪檔案」有關228的全部原件，如果有甚麼竄改、增刪、剪接，「過了十幾年我們還能站在這裡講話嗎？」

陳儀深說，他對社會的分裂與缺乏互信，感到很遺憾，連高層的知識份子也不願面對真相。（編輯：林克倫）1120225