環保署組改遭質疑原地膨脹 張子敬：非就地自肥

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（中央社記者王揚宇台北2日電）立委關注環保署組改，並指外界質疑有原地膨脹、假組改真升官，更稱環保署內掀起搶位子大戰。環保署長張子敬今天說，「我們不是就地自肥」，也沒有搶位子的事情。

行政院會去年5月通過目前尚未完成組織調整的「內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部與各該所屬三級機關（構），以及獨立機關核能安全委員會（含行政法人）組織法」草案及行政院組織法第3條修正草案等49項法案，送請立法院審議。

立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天併案審查行政院及朝野立委所提環境部組織法草案；張子敬等人列席報告，並備質詢。聯席會議今天僅進行詢答，法案部分則另定期繼續審查。

對於成立環境部的緣起，環保署表示，包括由污染管制轉變為預防管理、因應2050淨零排放、加強改善環境品質及加強推動資源循環與化學物質管理；至於組織架構，環境部下設5個業務司及設立4個三級行政機關（氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署）與三級機構國家環境研究院。

立委洪申翰、林為洲、洪孟楷、林淑芬等人分別就環保署改制為環境部等議題進行質詢，像是外界質疑，環保署內部因組改掀起搶位子大戰；張子敬回應時連說了2次「沒有這個事情」，也說他有跟環保署人員提到，目前的事情做不好，後面就不用談，並稱環保署變環境部不是就地自肥。

張子敬表示，這幾年發展下，有一些比較急迫的環境議題要處理，一個是氣候變遷，因為這個議題在世界上發展得很快、也朝這個方向走，國家不去因應是不行的，而且在淨零排放上，除了法通過外，也需要足夠的組織、人力來推動。

張子敬指出，關於廢棄物問題，「我們也很頭痛」，因為這常在末端處理，無法解決問題，因此希望透過組改，倘若資源循環署能通過成立，希望改變廢棄物的管理，從源頭解決，這也是2050淨零排放很重要的步驟。

張子敬表示，在環境管理上，以往空氣歸空氣、水歸水，但這幾年透過區域管理方式，發現效果很好，因此環境管理署未來會設3個管理中心，用區域管理方式來做。

張子敬也指出，對於廢棄物清理法修法議題，環保署會在這幾個月提出修法概念並與各界討論，也會與資源回收再利用法「兩法合一」，希望年底能提出條文。

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立委吳怡玎則詢問，如果企業的用電沒有增或減少，但台電每發一度電的排碳係數增加，增加的碳費算誰的；張子敬指出，如果大家有共識，這可以在設計碳費費率時納入考慮。

另外，也有立委關注核電議題，張子敬表示，根據現在的法令（環境基本法）規定就是走非核家園，今天不管是用核電還是火力、天然氣發電，對2050淨零碳排來說都是一個過渡，即便現在考量電力缺口要用核電，但其一樣有壽年，時間一到要用什麼來替代，這只是減緩應變時間而已，「現在核電停下來，其實是逼我們有更大的動力，去產生、推動低碳能源」。（編輯：林興盟）1120302