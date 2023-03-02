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蔡培慧選前之夜 蔡總統賴清德站台催票

2023/3/2 19:23
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（中央社記者溫貴香台北2日電）南投縣第2選區立委補選4日投票，總統蔡英文、身兼民進黨主席的副總統賴清德明天將出席在南投祖祠路夜市舉辦的「選前之夜」，力挺民進黨候選人蔡培慧。

南投縣第2選區立委補選倒數計時，民進黨今天召開記者會，下達催票與拉票動員令，請戶籍在南投縣第2選區的支持者，一定要回家投票；戶籍不在南投的，幫忙拉票與留意周遭有無賄選行為，用行動力挺蔡培慧。

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蔡培慧競選總部也召開記者會，公布包括暨南國際大學資訊管理學系教授陳彥錚等百名學者連署的公開信，他們認為蔡培慧是最適合擔任南投立委的人選；公開信說明蔡培慧2度參選遭遇挫折，但從來沒有說過要放棄，懇請南投鄉親支持蔡培慧，全力拉票、催票，一起決定南投的未來。

總統蔡英文明天將前進南投，陪同蔡培慧到南投松柏嶺受天宮參拜，晚間將出席蔡培慧選前之夜造勢晚會，除總統牌加持，選前之夜壓軸是主席牌賴清德，展現全黨團結氣勢，力挺蔡培慧、拚勝選。（編輯：謝佳珍）1120302

#蔡培慧
#賴清德
#南投縣
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