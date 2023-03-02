奈及利亞選出新總統提努布 外交部致賀

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）奈及利亞總統大選落幕，外交部今天表示，已請駐奈及利亞代表處以政府名義向奈國第7任總統當選人提努布（Bola Tinubu）申致賀忱，並恭賀奈國大選順利完成。

外交部發布新聞稿指出，非洲第一大經濟體奈及利亞於2月25日舉行總統大選，奈國全國選舉委員會3月1日宣布執政黨「全民進步黨」（APC）候選人提努布當選奈國第7任總統。

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外交部表示，除已請當地外館向提努布致賀，外交部亞西及非洲司長賀忠義也致電奈及利亞駐華商務辦事處處長阿邁德（Ibrahim A. Ahmed），表達祝賀之意，並盼未來台奈雙方在各領域上繼續深化合作及交流。

根據BBC與CNN等外電報導，這次奈及利亞大選中許多投票站出現延遲問題，選舉結果回傳中央網站也因技術問題中斷，一度引發作票質疑，在野的人民民主黨與工黨要求重新選舉，並聲稱計票作業受到大規模操縱，當選人提努布則駁斥選舉舞弊傳聞，呼籲全國團結一心。（編輯：蘇志宗）1120302