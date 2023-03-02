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遭疑故意未函報懲戒 前信義鄉長指記不清細節

2023/3/2 20:49
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（中央社記者吳哲豪南投2日電）南投信義鄉公所洪姓退休課長涉貪移付懲戒遭法院判免議，鄉公所遭疑故意等追懲時效逾期才函報南投縣府，前信義鄉長史強否認故意不送懲戒，但也說時間太久，已記不清細節。

南投縣信義鄉公所農業課已退休的洪姓課長97年涉護航廠商得標與詐領款項，超過10年後，鄉公所函報南投縣政府，以致縣府延遲將他移付懲戒。懲戒法院認定已逾10年追訴時效，日前判決免議，即逃過懲戒。

對於「逾10年追訴時效判決免議」是否涉行政疏失，信義鄉公所人事室昨天表示，洪員違反政府採購法案於105年定讞，由於人事室主任與現任鄉長全志堅107年上任，不了解當年辦理情形。

信義鄉公所人事室人員今天接受中央社記者電訪時說明，據他們了解，洪員需繳回約新台幣400萬元的退休金，不過洪員已入獄服刑，暫時未繳回退休金。

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記者詢問時任南投縣信義鄉長的南投縣政府原住民族行政局長史強，洪員違反政府採購法於105年定讞，是否故意包庇洪員，沒有向縣府提函轉，史強否認故意未提函轉，強調「印象中洪員被判無罪」，不是故意不函轉縣府，但他也承認時間太久，已記不清細節，會請當時的承辦人員跟記者說明。

不過承辦人員未與中央社記者聯絡，記者再度致電史強，也無人接聽電話。（編輯：謝雅竹）1120302

#史強
#全志堅
#函報懲戒
史強
信義鄉課長送懲戒免議 前鄉長指未定讞沒通報縣府信義鄉公所課長護航廠商 逾10年追訴期免議
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