史瓦帝尼總理5日訪台 蔡總統將接見訪團

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）外交部晚間宣布，友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）應政府邀請，將於5日率團抵台訪問。

外交部發布新聞稿指出，繼史國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）於去年10月率團來訪後，史國總理戴克禮於短期內率團到訪，充分彰顯台史雙方對兩國邦誼的重視。

外交部表示，此行是戴克禮自2021年7月上任以來首度訪台，團員除總理夫人兼代理檢察長蕭珮（Madam Lomvula Hlophe），還包括經濟企畫暨發展部部長吉納（Thambo Gina）與政務次長姆蘭格妮（Thabisile Mlangeni），以及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等內閣成員。

外交部指出，政府至為重視戴克禮來訪，總統蔡英文及行政院長陳建仁將分別接見訪團，外交部長吳釗燮也將設宴款待。

此外，戴克禮訪團將參訪世曦工程顧問公司、南緯實業公司等長期在史國發展的台商企業，討論未來合作規畫；另將前往新竹科學園區聽取簡報，汲取台灣科技成功的經驗，以進一步發展深受史王高度重視的「王家科學園區」（RSTP）。

外交部表示，史瓦帝尼王國多年來持續在聯合國（UN）、世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際場域中發言力挺台灣，戴克禮更曾多次代表史國政府為台灣強力執言，是台灣最忠實的國際友人之一。

今年適逢台史建交55週年，兩國長期以來在基礎建設、農業、醫療公衛、教育及資通訊等領域密切合作，獲得史國各界高度歡迎及肯定。史國是堅定支持台灣的重要盟友，外交部將與史國政府攜手努力，持續深化台史邦誼，造福兩國人民。（編輯：林克倫）1120304