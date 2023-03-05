南投立委補選民進黨勝 陳建仁：執政團隊獲認可

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行政院長陳建仁（前右2）在台南接受媒體聯訪表示，南投縣第2選區立委補選由民進黨蔡培慧勝出，代表總統蔡英文帶領的執政團隊，在這段時間的努力獲民眾認可，未來會更努力。前右為行政院政務委員羅秉成。中央社記者楊思瑞攝 112年3月5日

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）行政院長陳建仁今天在台南接受媒體聯訪表示，南投縣第2選區立委補選由民進黨蔡培慧勝出，代表總統蔡英文帶領的執政團隊，在這段時間的努力獲民眾認可，未來會更努力。

陳建仁上午前往台南視察南台科技大學H2創業家族圓夢宿舍改善提升情形，接受媒體聯訪時被問及昨天南投縣第2選區立委補選由民進黨蔡培慧勝出一事。

陳建仁表示，蔡培慧深耕南投，在南投得到民眾支持，相信擔任立委會有很好表現，並為南投民眾帶來更好建設。

陳建仁說，蔡總統執政以來，執政團隊全力以赴進行各項福國利民工作，南投勝選實際上也是代表過去努力確實得到民眾認可，執政團隊也會持續努力爭取全民支持，特別是疫後特別條例通過後已提出疫後特別預算，希望朝野黨團早日審查通過，讓大家得到特別條例帶來的好處。

媒體並詢問陳建仁，日前在立法院接受無黨籍立委黃國書質詢時曾表示，全民防衛動員準備法修法預告將在14天期滿後下架，但行政院後來卻發聲明指稱沒有下架問題一事。

陳建仁表示，全動法實際上是已有的法律，各民主國家也都有這樣的法律，修法關係國家安全，為使修法更周延，國防部預告全動法修法，主要目的是蒐集各方意見，過程中得到很多寶貴意見，供國防部及各部會參考，也會參考其他先進國家法律，做更好說明及社會溝通，讓修法更圓滿。

陳建仁表示，在回答黃國書詢問時所說的「下架」，是指預告會在期滿後從網站中移除，法治作業上並沒有下架這樣的用語，當時所指並非不修法或把修法這件事下架，需要再特別澄清一下，未來會全力以赴將全動法修得更好，以因應新的局勢變化，確保國家安全。（編輯：陳仁華）1120305