補班6天引民怨 人事總處規劃調整上班課5方案

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（中央社記者葉素萍台北6日電）今年補班6天引發部分民怨，對於哪些國定假日要調整上班上課，行政院人事行政總處目前規劃5個方案，分別是只有小年夜彈性放假、小年夜和清明放連假、三節彈性連假、三節加上清明與兒童節彈性放假，或維持現行做法。

立法院司法法制委員會今天邀請人事行政總處等相關部會，就「政府機關學校配合國定假日調整上班上課日機制」專案報告。

對於哪些國定假日要調整上班上課，人事行政總處人事長蘇俊榮在回答國民黨立委王鴻薇質詢時表示，目前規劃5個方案，會請幾個機關一起討論，找出大家可以接受的最大公約數。

蘇俊榮指出，今年的補班日狀況，「與選舉絕對無關」，這個遊戲規則在民國102年就訂了，未來10年內會遭遇到補6次的，民國119年會再碰到一次，不然未來5年內補班最多3天。

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，國外有週休3日的做法，台灣是否比照試辦。蘇俊榮表示，若週休3天、工作4天，這4天工作日一天要上班8小時還是10小時，這個定義還沒定義清楚，若定義清楚，有很多可能性大家可以一起討論。

蘇俊榮說，人事總處一年前曾想過此議題，但是，最近補班6天的問題，大家有不同聲音，補班很累，現在1天工作8小時，如果要工作10小時，多2小時更累，今年補班累6天大家受不了，若增加工時，一週累4天，人事總處一定會被罵。

另外，有媒體指，明年春節若再調整放假，可能放到11天，成為最長的春節，蘇俊榮在回答國民黨立委洪孟楷詢問時，明確表示「不會」。（編輯：蘇志宗）1120306