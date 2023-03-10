海軍連爆2起軍械遺失 梅家樹：深入檢討精進管理

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）海軍8日晚上接連公布2件軍械遺失案，海軍司令梅家樹上將昨天主持「軍品遺失檢討會」，要求相關主管深入檢討肇因，精進內部管理作為，強化清點與存管機制，防止類似案件再發生。

海軍8日晚上接連公布2件軍械遺失案件，第一件是槍械遭掉包案，海軍「教育訓練暨準則發展指揮部」所屬龍泉新兵訓練中心，在實施動員裝備先期整備檢查時，發現一把「點45手槍」機件及作動有異，經專業鑑定判為模型槍。

第二件是「海軍陸戰隊指揮部」所屬陸戰九九旅實施械彈檢查時，發現短少T91步槍「槍機」兩件，旋即成立專案小組調查，並主動移送司法偵辦。

青年日報今天報導，梅家樹昨天召集司令部業管主管、各直屬單位主管及業管械彈主管與會，會議首先由肇案單位檢討事件原因，並針對執行現況與回報機制，提出改進作為。

梅家樹在會中強調，械彈安全是最基本，也是持續性且不容懈怠的工作，各級幹部應逐級負起執行與督管職責，依規定嚴格執行清點與存管，並落實裝備序號與零附件清查，確認帳籍相符，避免產生安全漏洞。

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梅家樹指出，領導幹部應以走動式管理，深入基層訪視，善用主管、幕僚及士官等組織機制，在狀況掌握上「見微知著」，在反映問題上「先知快報」，在處理問題上「握機制變」，才能杜絕危安事件發生。

梅家樹並要求，軍方發現問題不可逃避，要秉持榮譽心與責任感，勇於面對，積極解決，第一時間回報上級協處，共同將危害降至最低，確保部隊榮譽、安全與戰力。（編輯：翟思嘉）1120310