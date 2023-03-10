台電近2年虧損恐破5000億 監委要查電價決策機制

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（中央社記者賴于榛台北10日電）監察委員賴振昌今天發布新聞稿指出，台灣電力股份有限公司近2年虧損預估突破新台幣5000億元，他已申請調查相關電價決策及能源應變政策是否妥適。

賴振昌說，根據台電公布，民國111年累計虧損達2675億元，112年預算編列再虧損2785億元，合計2年將虧損達5460億元。

他表示，電費涉及民生物價，台電面對國際燃料上漲發生的鉅額虧損，以編列預算增資、補貼等方式彌補，但這讓社會大眾質疑政府在補貼用電大戶、電價不符合使用者付費原則等。

賴振昌說，現行電價由電價費率審議委員會每半年依電價公式召開檢討會議決定是否調整，以利及時反映成本的漲跌，也讓社會與企業有較充裕的時間因應調整；但政府多年來，習慣讓國營事業吸收進口物價上漲，導致相關單位對市場反應遲緩，而使資源錯置影響效率。

賴振昌表示，將深入調查台電在能源採購上有無避險措施、電價決策是否符合成本效益、開源節流具體措施為何，以及面對巨大財務風險時，相關能源應變政策為何等等。

經濟部預計3月中下旬召開電價費率審議，各界關注電價是否調漲。經濟部長王美花6日曾在立法院表示，台電穩健經營很重要，但也要兼顧民生、物價。（編輯：林克倫）1120310