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首頁 / 政治

民進黨：初選制度是否公平公正 國民黨應好好面對

2023/3/10 19:19
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（中央社記者溫貴香台北10日電）國民黨今天批評，民進黨現任18位立委是「議員帶職參選」。民進黨今天表示，國民黨應該好好面對自己，從來不徹底進行黨務革新，也有初選制度是否公平公正問題，奉勸不要再扭曲評論他黨事務。

民進黨中執會8日通過「誠信條款」，不建議現任議員參與立委選舉。國民黨今天批評，民進黨現任立委高達18位是「議員帶職參選」，哪裡好意思提誠信；民進黨不要為了選舉，操作「誠信條款」講空話又自打臉。

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民進黨新聞部主任張志豪下午表示，請國民黨管好自己初選事務，畢竟國民黨要注意自己有很多準備烙跑的人，想烙跑選總統的還在宮廷內鬥，想烙跑選立委的還在哭鬧擋大局條款，奉勸真的不要再扭曲評論他黨事務。

張志豪強調，國民黨應該好好面對自己，從來不徹底進行黨務革新，也有初選制度是否公平公正的問題，不要到時又重演「哭鬧」或「換柱」戲碼，對支持者不但缺乏誠信，還非常難看。（編輯：林克倫）1120310

#國民黨
#民進黨新聞部
#張志豪
張志豪
藍：18位綠委為議員帶職參選 好意思提誠信民進黨不建議議員選立委 高市藍營：得便宜還賣乖
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