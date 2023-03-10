億載會新舊會長交接 副總統讚台南走向國際

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副總統賴清德（前右8）、台南市長黃偉哲（前左7）10日晚間在台南出席億載會新、卸任會長交接典禮，並和與會來賓一同合影留念。中央社記者張榮祥台南攝 112年3月10日

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（中央社記者張榮祥台南10日電）億載會新任、卸任會長今晚在台南晶英酒店交接，副總統賴清德指出，台積電等半導體廠商投資南科，吸引協助廠商到台灣，讓台南得到國際重視，讓台南不只是台灣的台南。

億載會新任會長立康生醫董事長鄭育修、卸任會長直得科技董事長陳麗芬，今晚在台南晶英酒店交接；賴副總統出席交接典禮時，稱許億載會市值新台幣5400億元，年產值1兆元，對台灣經濟發展有很大幫助，且熱心公益，出錢出力，不餘遺力。

賴副總統指出，台南不只是台灣的台南，而是世界的台南、未來的台南；台積電等半導體廠商投資南科，也吸引協助廠商到台灣，讓台南得到國際重視；沙崙智慧綠能科學城也有成功大學、交通大學、工研院、中研院、綠能高科技及自駕車進駐，未來智慧產業都在台南，台南經濟發展將立於不敗之地，未來發展指日可待。

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在世界經濟上，賴副總統表示，他並沒有那麼擔心，美國就業比預期佳，美國升息也不會像去年連續升17碼，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及地緣政治變化衝擊，影響力道可望減小，台灣持續成長壯大；總統蔡英文也說，政府會和大家站在一起共同面對未來，讓企業有更好的競爭力。

「億載會」是由台南在地知名汽機車零件大廠東陽事業集團董事長吳永豐與大億企業集團董事長吳俊億於2003年3月成立，目前有80餘家會員，會員數排名第2的工商聯誼會。（編輯：黃世雅）1120310