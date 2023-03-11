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綠營基層促參選 黃國書：能贏任何角色都願意

2023/3/11 17:06（3/11 18:11 更新）
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無黨籍立委黃國書（前右）11日在台中受訪表示，他現在是自由球員，不一定能上場打擊，若能幫球隊獲勝，他當打擊教練也可以，但怎麼幫球隊打贏艱困選戰，需要大家一起合作思考，只要能幫民進黨贏得選戰，「任何角色我都願意」。中央社記者蘇木春攝 112年3月11日
無黨籍立委黃國書（前右）11日在台中受訪表示，他現在是自由球員，不一定能上場打擊，若能幫球隊獲勝，他當打擊教練也可以，但怎麼幫球隊打贏艱困選戰，需要大家一起合作思考，只要能幫民進黨贏得選戰，「任何角色我都願意」。中央社記者蘇木春攝 112年3月11日
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（中央社記者蘇木春台中11日電）因線民事件退出民進黨的立委黃國書曾表達不連任，有民進黨基層今天呼籲，是否該禮讓黃國書參選，應納入初選民調決定；黃國書表示，只要能幫民進黨打贏選戰，「任何角色我都願意」。

黃國書於民國110年10月間，承認在戒嚴時期他曾迫於無奈協助情治單位政治偵搜工作，並宣布退出民進黨，以及民進黨立法院黨團運作，且在這屆立委任期屆滿後，不再尋求連任。

民進黨台中市黨部黨代表何昱奇今天接受媒體聯訪時表示，立委選戰民進黨即將開始提名作業，台中市第6選區的黨內基層，十分擔心區域陷入分裂危機，雖然民進黨在南投立委補選勝出，但仍然是要在全台各地保持高度警戒。

何昱奇說，這席立委是否該禮讓黃國書，應該由第6選區的選民民調決定，如果黃國書獲得選區多數選民認同，那應該尊重多數，給黃國書機會好好用服務來救贖年輕威權時代的錯誤，並持續培養黨內人才，完成世代交替任務。

黃國書今天到台中市南區參加公益活動，他接受媒體聯訪時表示，現在是自由球員，「不是說我想上場就能上場」，他不一定能上場打擊，如果能幫球隊獲勝，他當打擊教練也可以，但怎麼幫球隊在艱困選戰打贏，這需要大家一起合作思考，只要能幫民進黨打贏選戰，「任何角色我都願意」。

黃國書說，現在民進黨的初選機制正在進行，他尊重黨最後的決定，最重要大家都有共同目標，就是2024總統要贏、立法委員席次要守住，他這時候沒有任何個人去留的考量，他有責任要幫民進黨守住這一席。

對於有泛綠民眾質疑線民案，黃國書說，他在第一時間就勇於面對也坦承，同時對社會道歉，他已經把政治責任承擔起來，也勇於認錯，當時犯下的錯誤，現在要用贖罪的心情來作好每一件政治工作，他的任期還沒結束，在結束前要把所有的工作做好。（編輯：黃世雅）1120311

民進黨台中市黨部黨代表何昱奇11日受訪表示，立委選戰民進黨即將開始提名作業，台中市第6選區黨內基層都十分擔心區域陷入分裂危機，雖然民進黨在南投立委補選勝出，但仍應在全台各地保持高度警戒。中央社記者蘇木春攝 112年3月11日
民進黨台中市黨部黨代表何昱奇11日受訪表示，立委選戰民進黨即將開始提名作業，台中市第6選區黨內基層都十分擔心區域陷入分裂危機，雖然民進黨在南投立委補選勝出，但仍應在全台各地保持高度警戒。中央社記者蘇木春攝 112年3月11日
#黃國書
#民進黨立法院黨團
#何昱奇
黃國書
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