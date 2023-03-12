陳建仁：政府投入逾1300億 台灣更堅韌抵擋旱情

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農委會林務局12日在南投縣草屯鎮施工中的鳥嘴潭人工湖舉辦植樹節活動，總統蔡英文（後中）、行政院長陳建仁（後左5）及農委會主委陳吉仲（後右5）等人出席，與當地國小師生共同種下台灣原生樹種並合影。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月12日

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）行政院長陳建仁今天到鳥嘴潭人工湖出席植樹活動，陳建仁說，「十年樹木，百年樹人」，今天種樹是給下一代享福；政府投入逾1300億元治水、開發水源，讓台灣更堅韌抵擋旱情。

行政院農業委員會林務局今天在南投縣草屯鎮、經濟部水利署規劃施工中的鳥嘴潭人工湖舉辦「森活圈」植樹節活動，總統蔡英文、行政院長陳建仁、農委會主委陳吉仲、經濟部常務次長林全能等人出席，與居民及當地國小師生共同種下台灣原生樹種綠化湖區環境。

陳建仁致詞表示，為建構更堅韌台灣，蔡總統上任後積極推動前瞻基礎建設計畫，其中水環境建設投入超過新台幣1300億元，推動防洪治水、開發各種水資源、加強水庫集水區保育等工作，讓供水更有韌性，也因為這些水利建設陸續完工，面臨長期缺雨，甚至缺水更勝百年大旱關鍵時刻，抵擋旱情能力已較先前更堅韌。

陳建仁說，政府投入逾200億元推動鳥嘴潭人工湖工程計畫，建置人工湖引入烏溪水源，預計今年底再完成3座湖區後，6座人工湖區可蓄水1450萬立方公尺，相當於3座寶山水庫蓄水量，滿水位水域面積達110公頃，成為全國最大人工湖，供給彰化、南投草屯用水，減少抽取地下水，是政府強化水資源韌性很好的例證。

陳建仁表示，鳥嘴潭人工湖採生態工法興建，除建設水利設施，也種植台灣原生樹種，種植的喬木數量從原先800棵，截至2月底已增至4000多棵，為未來營造更好的生態，是生態共生水利工程，期許完工後成為水利工程典範，政府也將持續增強台灣水利建設韌性。

出席植樹活動的民進黨南投立委補選當選人蔡培慧說，鳥嘴潭人工湖是她擔任行政院中部聯合服務中心執行長任內協助推動計畫之一，將是台灣最大的人工湖並供應中部用水，今天種下的樹可淨化空氣、涵養土壤，也希望大家愛護地球資源、尊重生態環境。（編輯：謝雅竹）1120312