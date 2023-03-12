更多編輯台推薦新聞：
日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘
國際

日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
陳建仁
新聞專題
陳建仁1/155
首頁 / 政治

陳建仁：政府投入逾1300億 台灣更堅韌抵擋旱情

2023/3/12 17:09（3/12 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農委會林務局12日在南投縣草屯鎮施工中的鳥嘴潭人工湖舉辦植樹節活動，總統蔡英文（後中）、行政院長陳建仁（後左5）及農委會主委陳吉仲（後右5）等人出席，與當地國小師生共同種下台灣原生樹種並合影。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月12日
農委會林務局12日在南投縣草屯鎮施工中的鳥嘴潭人工湖舉辦植樹節活動，總統蔡英文（後中）、行政院長陳建仁（後左5）及農委會主委陳吉仲（後右5）等人出席，與當地國小師生共同種下台灣原生樹種並合影。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）行政院長陳建仁今天到鳥嘴潭人工湖出席植樹活動，陳建仁說，「十年樹木，百年樹人」，今天種樹是給下一代享福；政府投入逾1300億元治水、開發水源，讓台灣更堅韌抵擋旱情。

行政院農業委員會林務局今天在南投縣草屯鎮、經濟部水利署規劃施工中的鳥嘴潭人工湖舉辦「森活圈」植樹節活動，總統蔡英文、行政院長陳建仁、農委會主委陳吉仲、經濟部常務次長林全能等人出席，與居民及當地國小師生共同種下台灣原生樹種綠化湖區環境。

陳建仁致詞表示，為建構更堅韌台灣，蔡總統上任後積極推動前瞻基礎建設計畫，其中水環境建設投入超過新台幣1300億元，推動防洪治水、開發各種水資源、加強水庫集水區保育等工作，讓供水更有韌性，也因為這些水利建設陸續完工，面臨長期缺雨，甚至缺水更勝百年大旱關鍵時刻，抵擋旱情能力已較先前更堅韌。

陳建仁說，政府投入逾200億元推動鳥嘴潭人工湖工程計畫，建置人工湖引入烏溪水源，預計今年底再完成3座湖區後，6座人工湖區可蓄水1450萬立方公尺，相當於3座寶山水庫蓄水量，滿水位水域面積達110公頃，成為全國最大人工湖，供給彰化、南投草屯用水，減少抽取地下水，是政府強化水資源韌性很好的例證。

陳建仁表示，鳥嘴潭人工湖採生態工法興建，除建設水利設施，也種植台灣原生樹種，種植的喬木數量從原先800棵，截至2月底已增至4000多棵，為未來營造更好的生態，是生態共生水利工程，期許完工後成為水利工程典範，政府也將持續增強台灣水利建設韌性。

出席植樹活動的民進黨南投立委補選當選人蔡培慧說，鳥嘴潭人工湖是她擔任行政院中部聯合服務中心執行長任內協助推動計畫之一，將是台灣最大的人工湖並供應中部用水，今天種下的樹可淨化空氣、涵養土壤，也希望大家愛護地球資源、尊重生態環境。（編輯：謝雅竹）1120312

#陳建仁
#台灣
#鳥嘴潭人工湖
陳建仁
到鳥嘴潭植樹 蔡總統：政府與民眾一起挺過旱象毛豬交易價創新高 陳吉仲：供應量有信心充足
蔡培慧
南投勝選 賴清德提醒黨內謙虛助年輕世代發揮戰力當選南投立委 蔡培慧：與環署研商優先解決垃圾問題
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
駁台灣將成太平洋烏克蘭說法 陳建仁：警覺假訊息