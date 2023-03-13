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北韓短期兩度試射飛彈 外交部譴責破壞區域和平

2023/3/13 16:31
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（中央社記者黃雅詩台北13日電）北韓分別在9日與12日試射飛彈，外交部今天譴責北韓在短時間內兩度肆意武力挑釁，破壞區域穩定和平。

外交部發布新聞稿指出，北韓9日下午從西部的南浦地區，向黃海方向發射數枚短程彈道飛彈，並於12日凌晨從東部咸鏡南道的新浦近海，使用潛艦向日本海方向發射2枚巡弋飛彈，再度升高區域緊張情勢。

外交部指出，北韓自去年起，頻繁試射各型彈道飛彈與巡弋飛彈，升高韓半島及印太區域緊張情勢。外交部對北韓在短時間內兩度肆意武力挑釁，一再破壞區域和平穩定的行徑表示譴責。

外交部強調，台韓同屬印太民主陣營成員，也同樣面對共產獨裁政權的武力威脅，中國去年8月進行大規模環台實彈軍演時，韓國與美、日及多個理念相近國家高度關切該軍事威脅行動。

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外交部表示，韓國官方在去年12月28日發布的「自由、和平、繁榮之印度太平洋戰略」中，也重申台灣海峽和平穩定的重要性，反對單方面以武力改變區域現狀，強調台海和平穩定與韓半島和平穩定及印太區域安全繁榮的關聯性。

外交部表示，台灣將持續關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，與理念相近國家合作，共同促進韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。（編輯：蘇志宗）1120313

#外交部
#北韓
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