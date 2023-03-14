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中國統戰廣播侵台 陳建仁：會加強應處

2023/3/14 10:31（3/14 10:37 更新）
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對於立委接獲民眾陳情指稱，竹苗地區可以聽到中國統戰電台，警廣在台中被蓋台等情況。行政院長陳建仁14日表示，政府會加強應處做好違規裁罰。（圖取自Unsplash圖庫）
對於立委接獲民眾陳情指稱，竹苗地區可以聽到中國統戰電台，警廣在台中被蓋台等情況。行政院長陳建仁14日表示，政府會加強應處做好違規裁罰。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者林敬殷台北14日電）中國統戰廣播入侵全台，行政院長陳建仁今天在立法院表示，政府會加強應處，做好違規裁罰，也會請陸委會和相關單位一起努力，讓中國統戰廣播能有很好的管控。

陳建仁上午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢，統戰廣播入侵全台，成為立委質詢的議題。

民進黨立委莊競程質詢時表示，中國統戰廣播入侵全台，面對中國全面性認知作戰，政府有什麼反制方法。

陳建仁表示，對於中國統戰廣播入侵全台，政府會加強應處，做好違規裁罰，會請陸委會和相關單位一起來努力，讓中國統戰廣播能有很好的管控。

莊競程說，政府對網路媒體認知作戰也要注意。陳建仁表示，這部分會來加強，政府會有跨部會的努力，特別是國家通訊傳播委員會（NCC）、陸委會等一起來把這件事做到盡善盡美。

陸委會主委邱太三指出，從民國108年到現在，國內電台違法播送所謂的大陸偽製節目，也就是違反兩岸人民關係條例第37條，已經裁罰8件。

邱太三說，中國統戰廣播另一個模式，功率很強蓋過台灣的電台。他說，過去在金門馬祖，政府也有委託漢聲廣播，所以福建地區也常常會收聽到台灣的漢聲廣播。針對台灣本島看要怎麼處理，會跟NCC、數發部研議反制措施。（編輯：蘇龍麒）1120314

#陳建仁
#中國
#陸委會
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