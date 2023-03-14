瓜國建議辦台灣友邦高峰會 外交部：尚無具體規劃

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）外媒報導總統蔡英文擬於月底出訪瓜地馬拉等友邦，瓜國曾表達有意在3月舉辦台灣友邦高峰會議，外交部今天說明，瓜國確曾提出此一倡議，但因尚無完整概念，目前暫無舉辦相關會議的具體規劃或時間表。

瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）去年底向蔡總統呈遞到任國書時，曾表達瓜國有意在2023年3月舉辦台灣友邦高峰會議，邀請蔡總統屆時訪問瓜地馬拉，與瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）一同主持會議。

拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城今天在外交部例行記者會回應媒體詢問指出，舉辦中南美「台灣友邦高峰會」是瓜國先前單方面提出的倡議，主要用意是彰顯瓜地馬拉盼聯合台灣所有友邦，表達對台灣的支持，但目前瓜國尚無進一步具體規劃。

金融時報、華盛頓郵報等外媒日前報導，總統蔡英文3月底擬出訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，將過境美國加州、紐約，除與美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，並將在加州雷根圖書館發表重大演說。

針對蔡總統出訪行程，總統府、外交部表示，總統出訪及過境安排，原本就行之有年，將於定案後對外說明。（編輯：翟思嘉）1120314