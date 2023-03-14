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鍾東錦：吳伯雄電話力勸團結 撤回對國民黨訴訟

2023/3/14 16:24（3/14 17:01 更新）
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苗栗縣長鍾東錦因違紀參選被國民黨開除黨籍後，提起確認黨籍存在之訴。鍾東錦（圖）14日指出，10日接獲前國民黨主席吳伯雄電話力勸應以「團結藍軍」為最大考量，讓他決定撤訴。（鍾東錦辦公室提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月14日
苗栗縣長鍾東錦因違紀參選被國民黨開除黨籍後，提起確認黨籍存在之訴。鍾東錦（圖）14日指出，10日接獲前國民黨主席吳伯雄電話力勸應以「團結藍軍」為最大考量，讓他決定撤訴。（鍾東錦辦公室提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月14日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣長鍾東錦去年違紀參選被國民黨開除黨籍後，提起確認黨籍存在之訴。鍾東錦今天指出，10日接獲前國民黨主席吳伯雄電話力勸應「團結藍軍」，他決定撤訴。

針對鍾東錦撤銷訴訟，國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰表示，感謝「伯公」吳伯雄為國、為民、為黨無私地奉獻，更感謝鍾東錦以團結藍軍、無私的胸襟，為2024藍軍團結開啟一個良善的開端。

邱一峰指出，他為此事已居間協調許久，冀望這個好的開始，為結合泛藍勢力作為一個好的起點。

去年九合一選舉期間，國民黨提名謝福弘參選苗栗縣長，時任苗栗縣議長鍾東錦堅持參選，並在同年9月2日完成登記，國民黨中央考紀會隨後開會討論違紀參選案，通過建議開除鍾東錦黨籍。鍾東錦委託律師向法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」的確認黨籍存在訴訟。

台北地方法院去年底開庭時，法官向兩造表示鍾東錦已選上縣長，建議可循黨內管道處理，私下調解比法院判決更具彈性；1月19日再次開庭，法官諭知辯論終結，並將於4月6日宣判。

鍾東錦昨天率團赴新加坡考察，今天透過與媒體聯繫的通訊軟體群組發布新聞稿並自錄影片指出，上週五接獲「伯公」吳伯雄的電話，「伯公」力勸相忍為大局著想，應以「團結藍軍」為最大考量，讓他決定撤訴。

鍾東錦說，這幾天他想了想，其實選舉已選完，他與國民黨主席朱立倫見過面，苗栗縣黨部主委邱一峰也已上任，他與邱一峰的父親、前新竹縣長邱鏡淳又是多年好友，「此時如果仍以訴訟方式相待，也許不是那麼恰當」，因此，將請律師撤回確認黨籍之訴。

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鍾東錦指出，吳伯雄勸他應以大局為重，尤其面對即將到來的2024年總統、立委大選，更要以「團結藍軍」為最優先考量，他感佩「伯公」過去拔擢政壇後輩為國民黨推舉青年才俊，決定採納建議，且他至今仍以「藍軍小兵」自居，期望能夠為團結台灣盡一份心力。

對於是否能夠重新回到國民黨，鍾東錦表示，加入國民黨已超過20多年，他將尋求依黨內申訴管道救濟，但不管有沒有黨證，都不會影響為鄉親打拚服務、為苗栗爭取建設的心。（編輯：戴光育）1120314

#鍾東錦
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