屏縣長當選無效訴訟 蘇清泉律師團閱覽選舉人名冊

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，今天起律師團在屏東地方法院進行711個投開票所的選舉人名冊閱覽作業，蘇清泉表示，若發現問題，將再提新事證。

去年九合一大選，國民黨蘇清泉以1萬多票差距敗給民進黨周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，蘇清泉改提出選舉無效及當選無效訴訟，歷經6次準備程序庭，10日合議庭評議不准予勘驗711個投開票所的選舉人名冊，但可閱覽；昨天則裁定勘驗12個投開票所。

閱覽選舉人名冊作業今天開始進行，由於屏東選舉人數為67萬9330人，屏東地院派出人力，蘇清泉陣營也投入律師團進行閱覽作業。蘇清泉告訴中央社記者，動員9名律師，閱覽作業有7個工作天，一旦發現問題，將會再提出事證。

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另外，屏東共有711個投開票所，屏東地方法院昨天裁定准予勘驗12個投開票所的縣長票，包含選舉人名冊、有效票、無效票、用餘票、已領未投票、投開票報告表等，理由主要有證人證述、與當庭勘驗光碟畫面，分別為屏東市5個、萬巒鄉3個，及東港鎮、里港鄉、高樹鄉與竹田鄉各1個，這12個投開票所選舉人數為1萬2343人。

中央社記者依據中選會選舉資料庫，統計法院准予勘驗的12個投開票所屏東縣長得票數，周春米有4272票、蘇清泉則是3273票，周春米贏999票。（編輯：謝雅竹）1120314