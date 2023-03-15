網路謠言攻擊賴清德 民進黨組認知作戰防範小組

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨新聞部主任張志豪今天表示，近期層出不窮的惡意謠言攻擊黨主席賴清德，民進黨將蒐集相關證據，必要時不排除提告；為因應2024大選，民進黨已跨部門組成「認知作戰防範專案小組」，要破除來源不明造謠抹黑的不實謠言。

賴清德今天已完成登記參選民進黨總統初選，不過，近來網路群組瘋傳賴清德的假消息，稱賴清德兒子有美國永久居留證、賴清德掌控權力後會以武力解決兩岸問題等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張志豪今天透過新聞稿表示，認知作戰惡劣，非常多的訊息明顯不符合「常識」，涉及人身攻擊，心存政治攻擊目的且刻意散布謠言，民進黨將蒐集相關證據，必要時不排除提告，以法律行動遏止敗壞選風。

另外，張志豪指出，因應2024大選，民進黨已跨部門組成「認知作戰防範專案小組」，由副秘書長黃建嘉統籌督導，第一時間用圖卡、短影音及新聞稿等多元途徑和方式快速澄清，以破除來源不明的造謠抹黑及不實謠言，杜絕積非成是，以正視聽。（編輯：林克倫）1120315