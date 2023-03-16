科索沃前總理：盼外貿協會前往設立經濟性質辦事處

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行政院長陳建仁（前右）16日下午接見「科索沃－台灣國會友誼小組」暨北馬其頓及羅馬尼亞跨黨派國會議員訪問團，與訪團成員握手致意。中央社記者王飛華攝 112年3月16日

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（中央社記者賴于榛台北16日電）科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti）今天拜會行政院長陳建仁，他致詞時表示，此行盼尋找合作機會、深化雙邊關係，也希望台灣的外貿協會可以在科索沃首都普里斯汀納設立經濟性質的辦事處。

陳建仁下午在陸委會主委邱太三、經濟部次長陳正祺等人陪同下，於行政院接見「科索沃台灣國會友誼小組」暨北馬其頓及羅馬尼亞跨黨派國會議員。

陳建仁致詞時表示，這是首度有巴爾幹地區跨黨派國會議員訪台，深具歷史意義，且訪團除了霍蒂之外，都是首次來台，相信此行能強化對台灣各面向發展及區域情勢的了解，也盼訪團返國後，持續支持與台灣深化各領域關係。

他也說，疫情對全球高科技產品供應鏈產生衝擊，台灣是全球第21大經濟體，科技領域居領先地位，樂於與理念相同國家合作，建立供應鏈的強韌性。

此外，陳建仁表示，台灣是歐洲復興開發銀行第4大捐助國，資助巴爾幹地區私部門青年倡議計畫，協助企業推動青年實習，期盼科索沃、北馬其頓、羅馬尼亞以會員國身分，善用這個平台，在相關領域與台灣合作。

陳建仁說，俄烏戰爭爆發後影響全球，中國去年也在台海大規模軍演，面對威權主義擴張，民主國家唯有團結，深化彼此交流合作，才能打造強大又穩固的抗衡力量。

霍蒂說，此行訪台非常高興看到台灣蓬勃發展的民主，尤其是國會開放與問責部分有許多可以借鏡之處，台灣也有活躍的媒體與公民組織在監督政府，這將讓政府走在正確道路上。

他表示，此行也要尋找合作機會、深化雙邊關係，科索沃雖然是小國，經濟規模不大，但相信與台灣有許多可以互補的地方，訪台已有發現一些可以具體合作的項目，返國後友台小組將會持續跟商會、議會等討論如何加深兩國合作，未來也打算籌組商業代表團來台。

霍蒂也說，昨天與外貿協會晚餐，希望外貿協會未來有機會在科索沃首都設立辦事處，「當然是經濟性質的辦事處，但也可有其他發展的用途」。（編輯：林興盟）1120316