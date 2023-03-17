強化網路反制認知作戰 民進黨啟動2024空戰系統

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（中央社記者溫貴香台北17日電）因應2024總統及立委大選，為反制認知作戰，民進黨秘書長許立明今天邀集府院黨便當會達成分進合擊共識，對於錯假訊息及認知作戰，宣示全黨團結且啟動一致性作戰，為2024大選拉開序幕。

為破除來源不明造謠抹黑的不實謠言，民進黨除成立「認知作戰防範專案小組」外，秘書長許立明今天也邀請黨籍立委包括吳思瑤、王定宇、林靜儀，台北市議員簡舒培、顏若芳，府院代表黃重諺、翁世豪等約20人進行便當會討論。

總統府副秘書長黃重諺會後受訪表示，今天出席會議主要聽取黨公職的意見，未來有一些政策議題，會彼此進行腦力激盪，用更口語、時間更短的方式，讓民眾更快速了解基於何種施政的理由與狀況推動政策。作為執政黨、行政團隊的一員，把握時間，認真做好每一項政策，才是重要的事情。

爭取2024大選青年票部分，黃重諺表示，疫後特別條例與特別預算的提出，重點是針對在疫情期間或是全球經濟相對蕭條狀況下受到衝擊的年輕人、受薪階級，政府能夠多做些什麼，讓他們生活保持一定品質、工作獲得確保，且得到更好的機會。對於2024大選，會針對國家發展方向的各項議題，與年輕世代溝通。

吳思瑤受訪表示，要有效防範認知作戰，會中主要聆聽各方意見，未來立院黨團、議會黨團、各領域的黨公職人員會在政策論述上多分工；希望黨內在政策論述、議題攻防、反抹黑、反認知作戰部分，發揮正向角色，讓台灣社會回歸理性論述，不能放任認知作戰分化台灣、製造對立。

簡舒培會後表示，因應認知作戰，會有資訊分享與協同作為，舉例來說，黨公職會一起針對錯誤訊息進行政策說明與澄清，社群網路包括臉書、youtube、IG甚至短影音，都是政策說明工具，會中大家分享使用這些社群軟體或工具的經驗。

民進黨新聞部主任張志豪表示，會議主要討論2024立委與總統大選對於不實造謠、抹黑與其他特定相關議題，包括如何在空戰部分進行協防與後援，邀請黨籍民代討論，宣示全黨團結且啟動一致性作戰，後續會不定期開會。

張志豪說，與會者都是黨內公職，是大選正規軍，藉此建構空防系統，相較國民黨仍處於內亂，民進黨已經拉開2024大選的序幕，建置完善的空防系統。

與會者轉述，許立明會中表示，南投第2選區立委補選成功的作戰模式已經成形且收到良好效果，未來將比照南投立委補選模式，團結作戰可以發揮很大的效果。

許立明會中也說，南投雖然是單一選區立委補選，但全黨在單一議題做協防或攻擊軸線上做後援，不論是立委臉書或地方民代都協助宣傳或攻擊，就是一個全面性的攻防系統。（編輯：翟思嘉）1120317