參選2024 民眾黨柯文哲無懸念時力尚待決議

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（中央社記者郭建伸台北17日電）民進黨主席賴清德參選2024總統底定。民眾黨秘書長周台竹表示，柯文哲參選毫無懸念，4月以總統參選人身分訪美；鑑於國民黨選策會報成員引發爭議，未來民眾黨選舉決策會成員將注重實力與形象。

時代力量黨主席王婉諭受訪表示，時力目前會積極壯大政黨聲量，至於是否提名總統參選人，目前尚待決議。

民進黨第16任總統提名初選領表登記今天截止登記，僅黨主席賴清德一人完成登記，在同額競選情況下，賴清德代表民進黨角逐2024總統選舉底定。

周台竹受訪時指出，民眾黨作為第3大政黨，首要目標是先做好自己的事情，柯文哲卸任台北市長後認真經營黨務，目前民眾黨黨務都已上軌道。

周台竹表示，柯文哲曾說過「不選總統才需要公布」，民眾黨的總統參選人沒有第2人選，雖然黨內尚未有正式提名程序，但目前毫無懸念，就是柯文哲。

民眾黨中央委員會日前通過黨公職人員選舉提名辦法，近期將成立「選舉決策委員會」，成員除了民眾黨人士，也得邀請黨外社會賢達，提供選舉布局建言。

周台竹說，國民黨中央選戰策略會報成員近來演變成茶壺內風暴，反映外界關注政黨選舉決策成員是否正派、公正；民眾黨不是一言堂，未來選決會成員應有相當實力與形象，「人找齊了才開始運作」。

此外，柯文哲4月8日將訪美，預計走訪紐約、波士頓、華府、休士頓等地，拜會大學智庫、國務院及參眾議員，並參訪生醫產業。

周台竹表示，此趟訪美行不是去面試，而是感謝美方過去對台灣在國防與科技的支持，並交換國際局勢與兩岸關係的意見。（編輯：林克倫）1120317