賴清德參選2024底定 民進黨立委初選民調提前一週

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（中央社記者溫貴香17日電）民進黨第16任總統提名初選領表登記今天截止登記，兼任黨主席的副總統賴清德代表角逐2024總統選舉底定。黨內人士指出，因總統初選僅1人登記、不須初選，立委初選民調開始日將往前推一週，從4月17日開始。

民進黨第16任總統提名初選領表登記今天截止登記，由賴清德競逐2024大選成定局，預計下週三（22日）中執會進行資格審查，4月12日正式公告。

民進黨黨內人士表示，總統初選同額競選，最直接影響就是區域立委初選執行民調的開始日提前，區域立委初選登記領表從20日到24日為止，原本民調規劃日期是4月24日開始，但因總統初選僅1人登記、不須初選，立委初選民調開始日將往前推進一週，從4月17日開始。

民進黨秘書長許立明今天中午召集府院黨公職、立委與市議員等人舉行便當會，為反制認知作戰，府院黨及公職將分進合擊，對於錯假訊息及認知作戰，宣示全黨團結並啟動一致性空戰作戰系統，為2024大選拉開序幕。

關於2024選戰分工，黨內人士表示，未來將由黨秘書長許立明、前屏東縣長潘孟安擔任賴清德左右手，許立明負責總統與立委選舉的黨務，潘孟安負責總統大選的選務，黨務與選務分進合擊。

總統競選總部組成方面，黨內人士說，將陸續徵詢各方意見，團隊的組成一定是跨派系，組成最強台灣隊；總統選戰競總的成立，依照往例會是在7月全代會之後，時間尚未定案。

至於無黨籍立委林昶佐宣布不競選連任，民進黨新聞部主任張志豪指出，尊重林昶佐的決定，2024大選提名策略小組會納入總體評估討論。

張志豪說，林昶佐多次獲公督盟評鑑優質立委，任內成功推動多項進步法案，也爭取並完成許多地方建設，是民進黨最佳伙伴。（編輯：林克倫）1120317