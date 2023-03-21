英國工黨台灣之友小組成立 國會友台力量再擴大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）英國國會「工黨台灣之友」小組今天舉行啟動會議，未來擬致力促進上、下議院工黨籍議員與台灣立法委員交流，增進台英雙邊貿易以及英國對台灣的外交支持，擴大國會友台力量。

共計約10位工黨籍國會議員出席今天在上議院內的「工黨台灣之友」（Labour Friends of Taiwan）聚會，駐英代表謝武樵和工黨主管亞太事務的影子外交副大臣韋斯特（Catherine West）出席參與討論小組未來工作方向。

召集人Andrew Yeh告訴中央社，根據初步討論結果，小組未來擬促進台英文化交流、雙邊貿易以及不同領域的政策對話。

他說，有鑑於來自中國的壓力持續升高，小組將推動強化對台灣的外交支持。

「工黨台灣之友」由曾訪問台灣的下議院議員康明斯（Judith Cummins）及上議院華裔議員梁辛尼（Sonny Leong）男爵擔任共同主席。根據「工黨台灣之友」發布的新聞稿，小組擬邀請更多國會議員和基層工黨黨員加入，並將舉辦一系列活動，提升工黨對台灣的重視。

康明斯說，台灣是英國在印太區域的重要夥伴，與英國共享民主價值觀。當台灣面臨北京日益強大的施壓，工黨必須堅定支持台灣。

梁辛尼表示，台灣在亞洲率先落實同性婚姻合法化，且擁有活躍的公民社會。工黨不僅需支持台灣，也有許多可向台灣學習之處。

英國政壇近來對台灣的關注顯著提升。英國政府13日公布的新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review）為2021年首次有同類政策方針文件發布以來，首次提到台灣，並強調台海情勢穩定的重要性。

韋斯特去年8月曾接受中央社專訪。她當時表示，台灣在英國國會有許多朋友；若再度執政，工黨將尋求建立比現在的執政黨保守黨更具一貫性的對中政策。

英國最遲將在2025年1月舉行國會大選。各項民調顯示，工黨有機會再度執政。（編輯：馮昭）1120321