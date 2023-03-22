台英國會小組主席訪台談潛艦議題 表態支持提供援助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北22日電）外媒報導英國協助台灣潛艦製造零部件和技術，正在台灣訪問的台英國會小組主席史都華今天表示，此行與台灣官員討論到潛艦製造相關議題，站在國會議員的角度，支持英國提供台灣所需要的援助。

英國下議院議員、台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）19日率團訪台，今天下午在外交部召開記者會並回答媒體提問。

史都華表示，非常開心訪問台灣，台灣在經濟學人全球民主指數的排名，比英國甚至美國還高，在過去30年內的成就簡直是一項奇蹟，民主蓬勃發展，比英國還要有成就，而且快樂指數也是東亞第一。

他說，台灣在民主和專制對抗的前線，與英國共享民主等價值；烏克蘭爆發戰事時，台灣給予非常多支持。

英國訪團此行與國家安全會議秘書長顧立雄會面，媒體詢問，英國提供很多零件和技術協助台灣潛艦製造，台英軍事合作有何交流，有哪些訊息要帶回英國。

史都華表示，與政府官員會面過程中，確實有討論到這個議題，要帶回倫敦的訊息就是在國防軍事方面，提供給台灣所有可能的援助，在英國國會提出這個問題，希望給予台灣更多支持。

記者追問與台灣政府官員談到潛艦相關問題的細節，史都華表示，他沒辦法回答，他不是政府代表，但支持英國提供台灣所需要的援助。

他表示，之前英國航空母艦有到印太區域，但他希望航空母艦可以穿越台灣海峽，而不是從台灣東側經過，但因為有一些政治因素，所以當時航空母艦是從東側經過。

談到英國首相蘇納克決定，2024/25財政年度投入於公務人員中國事務能力培訓計畫的資金，將提高為現行兩倍；英國政府去年也啟動小型旗艦計畫，有20名公務人員赴台灣學習華語。史都華說：「我希望是這樣，也想要是這樣。」

他說，台灣是計畫一部分，希望可以提供台灣越多支持越好，但訪團不代表英國政府，僅代表國會，訪團來自兩大黨成員，在台灣議題上意見一致，就是希望給台灣越多支持越好。

被問到台英如何強化雙邊關係，是否應進行部長級的互訪，史都華表示，如果有部長級的官員到台灣當然是最好，像是英國國際貿易部副部長韓斯（Greg Hands）也來過台灣，越多官員來越好。

不過，史都華也說，他沒有實質影響力可以影響其他歐洲國家，但他完全支持並清楚傳達，台灣對西方國家來說是非常重要的國家，若歐洲國家、美國或加拿大要派更多政治人物來台訪問，更加了解台灣的情勢，他認為是非常好的。（編輯：謝佳珍）1120322