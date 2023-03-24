協調陳偉杰不選立委 侯友宜盼同心齊力做更多事

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新北市長侯友宜（前左2）24日在市府市民廣場前主持全國原住民族運動會授旗，會後接受媒體聯訪，強調珍惜與新北市民打拚13年的歲月。中央社記者黃旭昇新北攝 112年3月24日

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）國民黨新北市議員陳偉杰昨晚宣布不參加黨內立委初選，由立委洪孟楷爭取連任。新北市長侯友宜今天指出，陳偉杰、洪孟楷都是傑出民意代表，期待同心齊力做更多事情。

陳偉杰有意在2024立委選舉新北市第1選區挑戰現任國民黨立委洪孟楷。陳偉杰與洪孟楷昨晚宣布，經侯友宜協調，陳偉杰不參與黨內初選，由洪孟楷爭取連任。

112年全國原住民族運動會新北代表隊授旗儀式今天上午在新北市政府市民廣場舉行，侯友宜授旗後接受媒體聯訪。媒體詢問，對於國民黨其他艱困選區是否也會介入協調。

對此，侯友宜說，陳偉杰、洪孟楷都是傑出民意代表，期待同心齊力做更多事情，昨天有機緣討論如何強化淡水、八里、林口、三芝區服務更周詳，陳偉杰願意與中央民代、市政一起通力合作，才讓市民更好。

侯友宜表示，所有選區都很重要，只要能找到為民奉獻的人適才適所，讓人民更安心、安定、繁榮，都願意與大家並肩作戰。

媒體提問，外界常以副總統賴清德與侯友宜2人的領導力、國際觀、財經專業等做評比，對此有何看法。

侯友宜回答，面對外界的聲音，他會不斷努力做好自己的工作，以「大城市、小國家」的理念，讓國際與經濟產業蓬勃發展，這也是他目前積極在做的事，感謝外界的指教。

媒體詢問，侯友宜昨天接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪被問到未來是否要朝2024總統選舉邁進時表示「職位並不重要，定位才重要」，對於此回答遭到媒體人批評的看法。

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對此，侯友宜表示，他公職43年歷經15個職位，只有把握當下為國為民做出有感成績，才是人民所盼望，將會全力以赴，讓國家人民因齊心齊力而更安定繁榮。

對於國民黨中央徵召總統提名人選時機，侯友宜指出，尊重黨的安排，他目前仍是新北市長身分，市政行程非常多，他珍惜13年來與市民一起打拚的歲月，也有深厚的情感，將會努力實現新北的願景；外界意見與不同觀點，都予以尊重。（編輯：戴光育）1120324