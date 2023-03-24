強化嚇阻中共 前白宮國安顧問：台灣人應學會用武器

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美國智庫「全球台灣研究中心」（GTI）「美台關係工作小組」訪問團記者會24日下午在台北君悅酒店舉行，美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）（左）與外交部發言人劉永健（右）出席。中央社記者張新偉攝 112年3月24日

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（中央社記者吳昇鴻台北24日電）中共對台軍事進逼，美國前白宮國安顧問歐布萊恩今天表示，台灣民眾應學會自我防衛，他舉例「假如上百萬人都會使用AK-47步槍，在社會各個角落有能力保家衛國，中共領導人可能重新評估是否入侵台灣」，唯有做足準備才能避戰。

全球台灣研究中心（GTI）美台工作小組訪賓一行，包含美台工作小組主席、前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）及數名華府智庫學者等人20日起訪台。

對於台灣如何強化對中共軍事威脅的嚇阻力道，歐布萊恩下午在記者會表示，台灣應強化全民防衛能力，例如讓民眾有機會學習武器，在社會各個角落有能力保家衛國，「假如上百萬人都會使用AK-47步槍，中共領導人就可能重新評估是否入侵台灣。」

歐布萊恩表示，曾投書認為台灣可仿效中東歐國家做法，由民間組織或退役軍官教導老百姓如何安全地操作武器，而武器則由政府等相關部門保管，假使戰爭爆發，民眾再向政府拿取。

歐布萊恩指出，他了解台灣和美國國情不同，槍枝是個敏感議題，但戰爭之前必須做足準備，一旦戰事爆發將措手不及，預先訓練才能有效嚇阻。

歐布萊恩認為，槍枝安全憂慮眾人皆知，但相比現今烏克蘭發生的戰爭罪行恐怕微不足道，「美國和台灣都追求和平，但藉由學習自我防衛可以告訴對方，我們是有實力保護自己的。」

對於台灣恢復義務役役期為一年、增加國防預算，歐布萊恩表示肯定，也建議台灣可強化西部機場設施，提升空軍作戰韌性。

歐布萊恩表示，從烏克蘭經驗可得知，當獨裁者說話時必須嚴肅看待其內容，「我們必須做好準備，盡一切可能嚇阻獨裁者的行動」，唯有「力量」才是避免發生戰爭的最好方法。（編輯：謝佳珍）1120324