綠批侯友宜上班喬立委人選變黨部 市府駁抹黑

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（中央社記者高華謙新北24日電）民進黨籍新北市議員今天批評，新北市長侯友宜公然於上班時間在市府協調國民黨立委人選，把市府變黨部。國民黨議員陳偉杰說，這場面談先前就敲定，主要針對選區建設交換意見。

新北市政府新聞局回應，不會評論任何政黨相關事務，但也絕不接受「把市府變黨部」的抹黑。

國民黨籍新北市議員陳偉杰有意在新北第1選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門區）挑戰現任藍營立委洪孟楷，為選情增添變數。不過，陳偉杰與洪孟楷昨天雙雙在社群網站臉書（Facebook）貼出與侯友宜的合照並宣布，經侯友宜協調，確定由洪孟楷爭取連任。

民進黨籍新北市議員卓冠廷、李宇翔、顏蔚慈、翁震州等人今天發布新聞稿，卓冠廷說，照片明顯可看出協調國民黨立委初選的地點在新北市府，且洪孟楷的臉書貼文更稱是「侯友宜邀請」，顯示此事為侯主導；新北市府本應秉持行政中立，市長卻公然在市府內喬黨務，是否有請假？侯友宜過去口口聲聲的行政中立都是假的，應向市民道歉。

李宇翔表示，侯友宜帶頭違反行政中立，上樑不正下樑歪，連帶市府各局處、各區公所都宛如侯友宜角逐國民黨總統初選的競選總部。

顏蔚慈說，新北市政螺絲掉滿地，但顯然侯友宜在國民黨宣布總統人選採徵召制就開始洋洋得意，以為可順利取得總統提名，完全無視民調5成4的民眾不贊成侯友宜落跑選總統，背棄對市民承諾。

翁震州說，先前國民黨抨擊時任行政院長蘇貞昌利用休息時間及私人費用在官邸與候選人會談餐敘是行政不公，如今侯友宜卻大剌剌於上班時間在市府公然喬黨務；侯友宜還沒宣布參選總統，就把市府當作黨部在用，難不成未來還要把市府當作競選總部。

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陳偉杰晚間告訴中央社，這場面談先前就敲定，主要是針對選區建設交換意見，尤其淡北道路已卡關2年多、經費暴增，都希望中央和地方一起攜手處理，並非只談選舉。

新北市議員、國民黨文傳會副主委江怡臻表示，去年不只時任行政院長蘇貞昌在官邸宴請民進黨新北議員候選人，就連總統蔡英文也曾在官邸與前新竹市長林智堅商討參選桃園的選情，民進黨現在好意思說侯友宜？顯然「綠能你不能」早已成為民進黨代名詞。（編輯：唐聲揚）1120324