更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1-2月千萬得主 幸運兒全家花58元買吐司抱走大獎
首頁 / 政治

侯友宜喬黨務引抨擊 市府：只能尊重訪客話題

2023/3/25 13:40（3/25 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
112年新北市長行動治理座談會議五股區場次，25日上午在區公所舉行，市長侯友宜（前左2）出席並接受媒體聯訪。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年3月25日
112年新北市長行動治理座談會議五股區場次，25日上午在區公所舉行，市長侯友宜（前左2）出席並接受媒體聯訪。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市長侯友宜協調國民黨新北立委選舉參選人，引起民進黨籍市議員批評上班時喬黨務；市府今天表示，當天會面主題是淡北道路重大地方建設，客人附帶觸及其他話題，只能尊重。

112年新北市長行動治理座談會議五股區場次，上午在區公所舉行，侯友宜接受聯訪時被問，他23日協調國民黨立委洪孟楷、新北市議員陳偉杰立委初選事務，民進黨新北市議員認為，公然利用上班時間喬黨務，把市府當成黨部。

侯友宜說，中央與地方民代攜手合作，當天話題談及盼望加速淡北道路的建設，這也是民眾非常關心的議題。但他避答關於在上班時間喬黨務之事。

新北市府發言人、新聞局長張愛晶接受中央社記者訪問表示，市長與民意代表會面的談話主題，是希望加速推動完成這條救命道路；至於來訪客人在主題外，順帶提到觸及其他話題，也只能尊重，市府不評論相關政黨事務。

市議員陳偉杰有意在新北立委第1選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門區）挑戰現任藍營立委洪孟楷，兩人23日在社群網站臉書Facebook貼出與侯友宜的合照，並宣布經侯友宜協調，確定由洪孟楷爭取連任。

民進黨籍新北市議員卓冠廷、李宇翔、顏蔚慈、翁震州等人，24日發布新聞說，照片明顯可看出協調地點在本應秉持行政中立的新北市府，市長卻公然在府內喬黨務。

新北市立委第11選區也有現任藍營市議員劉哲彰，挑戰現任7連霸的立委羅明才；記者今天問侯友宜，會不會也去協調劉、羅2人。他避談是否會協調，只強調盼望優秀的民代都能同心齊力，再度為新店永續發展。

國民黨秘書長黃健庭24日與有意爭取總統提名的張亞中會面，說明總統提名採徵召的相關時程與內容，尚未有具體作法，會持續徵詢各方意見；下週將與趙少康碰面，也將安排與侯友宜、郭台銘會面。

媒體詢問侯友宜是否有接到消息，會不會與黃健庭見面，彼此將談論什麼，他說，目前還沒有接到訊息，若有，會與大家說明。（編輯：方沛清）1120325

#侯友宜
#洪孟楷
#陳偉杰
侯友宜
黨內促快徵召侯友宜 朱立倫：須配合主要候選人綠批侯友宜上班喬立委人選變黨部 市府駁抹黑
洪孟楷
侯友宜出手協調 陳偉杰不爭立委由洪孟楷拚連任賣手機同時裝反詐騙APP NCC：1個月邀業者協商討論
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族