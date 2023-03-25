侯友宜喬黨務引抨擊 市府：只能尊重訪客話題

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市長侯友宜協調國民黨新北立委選舉參選人，引起民進黨籍市議員批評上班時喬黨務；市府今天表示，當天會面主題是淡北道路重大地方建設，客人附帶觸及其他話題，只能尊重。

112年新北市長行動治理座談會議五股區場次，上午在區公所舉行，侯友宜接受聯訪時被問，他23日協調國民黨立委洪孟楷、新北市議員陳偉杰立委初選事務，民進黨新北市議員認為，公然利用上班時間喬黨務，把市府當成黨部。

侯友宜說，中央與地方民代攜手合作，當天話題談及盼望加速淡北道路的建設，這也是民眾非常關心的議題。但他避答關於在上班時間喬黨務之事。

新北市府發言人、新聞局長張愛晶接受中央社記者訪問表示，市長與民意代表會面的談話主題，是希望加速推動完成這條救命道路；至於來訪客人在主題外，順帶提到觸及其他話題，也只能尊重，市府不評論相關政黨事務。

市議員陳偉杰有意在新北立委第1選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門區）挑戰現任藍營立委洪孟楷，兩人23日在社群網站臉書Facebook貼出與侯友宜的合照，並宣布經侯友宜協調，確定由洪孟楷爭取連任。

民進黨籍新北市議員卓冠廷、李宇翔、顏蔚慈、翁震州等人，24日發布新聞說，照片明顯可看出協調地點在本應秉持行政中立的新北市府，市長卻公然在府內喬黨務。

新北市立委第11選區也有現任藍營市議員劉哲彰，挑戰現任7連霸的立委羅明才；記者今天問侯友宜，會不會也去協調劉、羅2人。他避談是否會協調，只強調盼望優秀的民代都能同心齊力，再度為新店永續發展。

國民黨秘書長黃健庭24日與有意爭取總統提名的張亞中會面，說明總統提名採徵召的相關時程與內容，尚未有具體作法，會持續徵詢各方意見；下週將與趙少康碰面，也將安排與侯友宜、郭台銘會面。

媒體詢問侯友宜是否有接到消息，會不會與黃健庭見面，彼此將談論什麼，他說，目前還沒有接到訊息，若有，會與大家說明。（編輯：方沛清）1120325